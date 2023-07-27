Renal
Сухий корм для собак
Ренал Канін. Повнораціонний дієтичний корм для собак при захворюваннях нирок
Наявні розміри
2kg
14kg
НАЯВНІСТЬ
Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.
Підтримання нирок
Формула з низьким вмістом фосфору та помірним вмістом високоякісного білка для підтримання функції нирок та покращення якості життя собаки.
Адаптований вміст енергії
Адаптований вміст енергії для зменшення порції корму та компенсації зниження апетиту.
Висока смакова привабливість
Спеціальний ароматичний профіль із особливою формою крокети, який допомагає стимулювати споживання корму собакою, особливо у випадках відрази до корму.
|Вага у дорослому віці
|Недостатня
|Нормальна
|Зайва
|Вага собаки (кг)
|грам
|мірні стакани
|грам
|мірні стакани
|грам
|мірні стакани
|2
|53
|5/8
|46
|4/8
|40
|4/8
|4
|89
|1
|78
|7/8
|67
|6/8
|6
|120
|1+3/8
|106
|1+1/8
|91
|1
|8
|149
|1+5/8
|131
|1+3/8
|113
|1+2/8
|10
|176
|1+7/8
|155
|1+6/8
|134
|1+4/8
|15
|239
|2+5/8
|210
|2+2/8
|182
|2
|20
|297
|3+2/8
|261
|2+7/8
|226
|2+4/8
|25
|351
|3+7/8
|309
|3+3/8
|267
|2+7/8
|30
|402
|4+3/8
|354
|3+7/8
|306
|3+3/8
|35
|451
|5
|397
|4+3/8
|343
|3+6/8
|40
|499
|5+4/8
|439
|4+7/8
|379
|4+1/8
|45
|545
|6
|480
|5+2/8
|414
|4+4/8
|50
|590
|6+4/8
|519
|5+6/8
|448
|4+7/8
|55
|634
|7
|558
|6+1/8
|482
|5+2/8
|60
|676
|7+3/8
|595
|6+4/8
|514
|5+5/8
|65
|718
|7+7/8
|632
|6+7/8
|546
|6
|70
|759
|8+3/8
|668
|7+3/8
|577
|6+3/8
|80
|839
|9+2/8
|739
|8+1/8
|638
|7
ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ
Renal Canine — це повнораціонний дієтичний корм для собак. Рекомендується при захворюваннях нирок. Показання: Азотемічна форма хронічної хвороби нирок (2-а стадія і до 4-ї стадії за IRIS (Міжнародне товариство з вивчення хвороб нирок)); Хронічна хвороба нирок з протеїнурією (1-4 стадія за IRIS (Міжнародне товариство з вивчення хвороб нирок)); Протипоказання: Ріст, вагітність/лактація.