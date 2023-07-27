ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

Renal Canine — це повнораціонний дієтичний корм для собак. Рекомендується при захворюваннях нирок. Показання: Азотемічна форма хронічної хвороби нирок (2-а стадія і до 4-ї стадії за IRIS (Міжнародне товариство з вивчення хвороб нирок)); Хронічна хвороба нирок з протеїнурією (1-4 стадія за IRIS (Міжнародне товариство з вивчення хвороб нирок)); Протипоказання: Ріст, вагітність/лактація.

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