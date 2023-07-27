Renal
Вологий корм для собак
РЕНАЛ (паштет) — це повнораціонний дієтичний корм для собак, призначений для підтримки функції нирок при хронічній нирковій недостатності. Білки високої якості та знижений вміст фосфору.
Наявні розміри
1 x 410 g
НАЯВНІСТЬ
Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.
ПОКАЗАННЯ • Азотемічна форма хронічної хвороби нирок (2-а стадія і до 4-ї стадії за IRIS (Міжнародне товариство з вивчення хвороб нирок)) • Хронічна хвороба нирок з протеїнурією (1-4 стадія за IRIS (Міжнародне товариство з вивчення хвороб нирок)) ПРОТИПОКАЗАННЯ • Ріст, вагітність/лактація РЕКОМЕНДАЦІЇ Раціон Renal (Ренал Канін) рекомендуються щойно рівень креатиніну виходить за межі контрольного діапазону (з 2-ї пізньої стадії ХХН) й до подальшого прогресування захворювання та появи відрази до корму. У разі відрази до корму собаку можна перевести на інший раціон Renal (Ренал Канін) без поступового переходу. Раціон Renal (Ренал Канін) може бути призначений упродовж всього життя собаки. Перед початком використання потрібна консультація ветеринарного лікаря. Пам’ятайте, що тварині слід забезпечити постійний доступ до питної води.
Підтримання нирок
Формула з низьким вмістом фосфору та помірним вмістом високоякісного білка для підтримання функції нирок та покращення якості життя собаки.
Адаптований вміст енергії
Адаптований вміст енергії для зменшення порції корму та компенсації зниження апетиту.
Висока смакова привабливість
Спеціальний ароматичний профіль із особливою текстурою, який допомагає стимулювати споживання корму собакою, особливо у випадках відрази до корму.
|Вага у дорослому віці
|Недостатня
|Нормальна
|Зайва
|Вага собаки (кг)
|грам
|мірні стакани
|грам
|мірні стакани
|грам
|мірні стакани
|2
|126
|3/4
|111
|2/4
|96
|2/4
|4
|213
|1
|187
|1
|162
|3/4
|6
|288
|1+2/4
|254
|1+1/4
|219
|1
|8
|358
|1+3/4
|315
|1+2/4
|272
|1+1/4
|10
|423
|2
|372
|1+3/4
|321
|1+2/4
|15
|573
|2+3/4
|504
|2+2/4
|436
|2+1/4
|20
|711
|3+2/4
|626
|3+1/4
|541
|2+3/4
|25
|841
|4+1/4
|740
|3+3/4
|639
|3+1/4
|30
|964
|4+3/4
|848
|4+1/4
|733
|3+3/4
|35
|1082
|5+2/4
|952
|4+3/4
|823
|4
|40
|1196
|6
|1053
|5+1/4
|909
|4+2/4
|45
|1307
|6+2/4
|1150
|5+3/4
|993
|5
|50
|1414
|7
|1244
|6+1/4
|1075
|5+2/4
|55
|1519
|7+2/4
|1337
|6+3/4
|1154
|5+3/4
|60
|1621
|8
|1427
|7+1/4
|1232
|6+1/4
|70
|1820
|9
|1602
|8
|1383
|7
|80
|2012
|10
|1770
|8+3/4
|1529
|7+3/4