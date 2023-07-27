ПОКАЗАННЯ • Азотемічна форма хронічної хвороби нирок (2-а стадія і до 4-ї стадії за IRIS (Міжнародне товариство з вивчення хвороб нирок)) • Хронічна хвороба нирок з протеїнурією (1-4 стадія за IRIS (Міжнародне товариство з вивчення хвороб нирок)) ПРОТИПОКАЗАННЯ • Ріст, вагітність/лактація РЕКОМЕНДАЦІЇ Раціон Renal (Ренал Канін) рекомендуються щойно рівень креатиніну виходить за межі контрольного діапазону (з 2-ї пізньої стадії ХХН) й до подальшого прогресування захворювання та появи відрази до корму. У разі відрази до корму собаку можна перевести на інший раціон Renal (Ренал Канін) без поступового переходу. Раціон Renal (Ренал Канін) може бути призначений упродовж всього життя собаки. Перед початком використання потрібна консультація ветеринарного лікаря. Пам’ятайте, що тварині слід забезпечити постійний доступ до питної води.