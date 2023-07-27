Satiety Weight Management
Сухий корм для собак
Сетаїті Вейт Менеджмент Канін. Повнораціонний дієтичний корм для собак для контролю ваги
Наявні розміри
1.5kg
12kg
НАЯВНІСТЬ
Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.
Ефективний контроль ваги
Забезпечує безпечне зниження ваги та допомагає підтримувати вагу після схуднення. 97% собак знизили вагу за 3 місяці.
Контроль випрошування корму
Високий вміст клітковини у раціоні сприяє подовженню відчуття ситості у собак. Допомагає контролювати випрошування корму у 83% собак під час схуднення.
Підтримання м'язової маси тіла
Високий вміст білка сприяє здоровому зниженню ваги та підтриманню м'язової маси тіла.
|Оптимальна вага (кг)
|Початок
|Псіля 4 тижнів*
|Підтримання ваги після схуднення
|10
|148
|126
|139
|12
|169
|145
|159
|14
|190
|163
|179
|16
|210
|180
|198
|18
|229
|197
|216
|20
|248
|213
|234
|25
|293
|251
|277
|30
|336
|288
|317
|35
|378
|324
|356
|40
|417
|358
|393
|45
|456
|391
|430
|50
|493
|423
|465
|55
|530
|454
|500
|60
|566
|485
|533
|70
|635
|544
|599
|80
|702
|602
|662
|90
|767
|657
|723
|*Якщо у собаки не знизилась вага тіла
ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ
Satiety Weight Management – це повнораціонний дієтичний корм для собак. Рекомендується для зниження надлишкової ваги. Має низьку енергоємність. Рекомендовано для зниження та підтримання ваги після схуднення при: Зайва вага/ожиріння; Цукровий діабет при зайвій вазі/ожирінні; Гіперліпідемія при зайвій вазі/ожирінні. Протипоказання: Собаки з випадками закрепів через високий вміст клітковини в раціоні; Ріст, вагітність/лактація.