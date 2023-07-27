ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

Satiety Weight Management – це повнораціонний дієтичний корм для собак. Рекомендується для зниження надлишкової ваги. Має низьку енергоємність. Рекомендовано для зниження та підтримання ваги після схуднення при: Зайва вага/ожиріння; Цукровий діабет при зайвій вазі/ожирінні; Гіперліпідемія при зайвій вазі/ожирінні. Протипоказання: Собаки з випадками закрепів через високий вміст клітковини в раціоні; Ріст, вагітність/лактація.

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