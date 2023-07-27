Sensitivity Control
Сухий корм для собак
Сенсітівіті Контрол Канін. Повнораціонний дієтичний корм для собак при небежаній реакції на корм
Наявні розміри
1.5kg
НАЯВНІСТЬ
Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.
Відібрані джерела білків
Обмежена кількість джерел білка знижує ризик виникнення харчової алергії.
Бар'єрна функція шкіри
Формула допомагає підтримувати природний захисний бар'єр шкіри.
ЕПК/ДГК
Жирні кислоти, що допомагають підтримувати здоров'я системи травлення та шкіри.
Захист травлення
Нутрієнти в складі раціону допомагають підтримувати здоров'я системи травлення.
|Вага (кг)
|Недостатня вага (г)
|Недостатня вага (м.с)
|Нормальна вага (г)
|Нормальна вага (м.с)
|Зайва вага (г)
|Зайва вага (м.с)
|2
|64
|6/8
|56
|5/8
|48
|4/8
|4
|107
|1+2/8
|94
|1
|81
|7/8
|6
|145
|1+5/8
|127
|1+3/8
|110
|1+2/8
|8
|180
|2
|158
|1+6/8
|137
|1+4/8
|10
|212
|2+3/8
|187
|2+1/8
|161
|1+7/8
|15
|288
|3+2/8
|253
|3+7/8
|219
|2+4/8
|20
|357
|4
|314
|3+4/8
|271
|3
|25
|422
|4+6/8
|372
|4+2/8
|321
|3+5/8
|30
|484
|5+4/8
|426
|4+6/8
|368
|4+1/8
|35
|543
|6+1/8
|478
|5+3/8
|413
|4+5/8
|40
|601
|6+6/8
|529
|6
|456
|5+1/8
|45
|656
|7+3/8
|577
|6+4/8
|499
|5+5/8
|50
|710
|8
|625
|7
|540
|6+1/8
|55
|763
|8+5/8
|671
|7+4/8
|619
|7
|60
|814
|9+1/8
|716
|8+1/8
|619
|7
|70
|914
|10+2/8
|804
|9
|695
|7+7/8
|80
|1010
|11+3/8
|889
|10
|768
|8+5/8
|*м.с - мірних стаканів
ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ
Sensitivity Control — повнораціонний дієтичний корм для собак, склад якого розроблено для зниження ознак інгредієнтної та нутрієнтної непереносимості. Відібрані джерела протеїнів і вуглеводів. Показання:Небажана реакція на корм (НРК), що проявляється порушенням функції шкіри і/або травного тракту:діагностика: елімінаційна дієта; дієтотерапія; Атопічний дерматит собак (FAD) + хронічний свербіж шкіри; Хронічна діарея. Протипоказання: Гострий панкреатит*; Вагітність/лактація, ріст; *Можна призначати у разі хронічного панкреатиту.