ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

Sensitivity Control — повнораціонний дієтичний корм для собак, склад якого розроблено для зниження ознак інгредієнтної та нутрієнтної непереносимості. Відібрані джерела протеїнів і вуглеводів. Показання:Небажана реакція на корм (НРК), що проявляється порушенням функції шкіри і/або травного тракту:діагностика: елімінаційна дієта; дієтотерапія; Атопічний дерматит собак (FAD) + хронічний свербіж шкіри; Хронічна діарея. Протипоказання: Гострий панкреатит*; Вагітність/лактація, ріст; *Можна призначати у разі хронічного панкреатиту.

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