Sensitivity Control Chicken with Rice
Вологий корм для собак
СЕНСІТІВІТІ КОНТРОЛ (паштет) — повнораціонний дієтичний корм для собак, розроблений для зниження ознак інгредієнтної та нутрієнтної непереносимості. Відібрані джерела протеїну в обмеженій кількості та відібрані джерела вуглеводів.
Наявні розміри
1 x 420 g
НАЯВНІСТЬ
Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.
Показання: Небажана реакція на корм (НРК), що проявляється порушенням функції шкіри і/або травного тракту: - діагностика: елімінаційна дієта - дієтотерапія • Атопічний дерматит собак (CAD) + хронічний свербіж шкіри • Хронічна діарея Протипоказання Гострий панкреатит* *Можна призначати у разі хронічного панкреатиту Рекомендації перед початком та подовженням строку використання корму рекомендована консультація ветеринарного лікаря. Курс використання СЕНСІТІВІТІ КОНТРОЛ (паштет): 3-8 тижнів. Якщо ознаки непереносимості зникають, корм можна використовувати терміном до одного року.
Відібрані джерела білків
Обмежена кількість джерел білка знижує ризик виникнення харчової алергії.
ЕПК/ДГК та бар'єрна функція шкіри
Жирні кислоти, що допомагають підтримувати здоров’я системи травлення та шкіри. Формула допомагає підтримувати природний захисний бар'єр шкіри.
Захист травлення
Нутрієнти в складі раціону допомагають підтримувати здоров’я системи травлення.
|Вага (кг)
|Недостатня вага (г)
|Банка
|Нормальна вага (г)
|Банка
|Зайва вага (г)
|Банка
|2
|161
|1/2
|142
|1/4
|123
|1/4
|4
|271
|3/4
|239
|2/4
|206
|2/4
|6
|367
|3/4
|323
|3/4
|279
|3/4
|8
|456
|1
|401
|1
|347
|3/4
|10
|539
|1+1/4
|474
|1+1/4
|410
|1
|15
|731
|1+3/4
|643
|1+2/4
|555
|1+1/4
|20
|907
|2+1/4
|798
|2
|689
|1+3/4
|25
|1072
|2+2/4
|943
|2+1/4
|815
|2
|30
|1229
|3
|1081
|2+2/4
|934
|2+ 1/4
|35
|1379
|3+1/4
|1214
|3
|948
|2+1/4
|40
|1525
|3+3/4
|1342
|3+1/4
|1159
|2+2/4
|45
|1665
|4
|1466
|3+2/4
|1159
|2+3/4
|50
|1802
|4+1/4
|1586
|3+3/4
|1266
|3
|55
|1936
|4+2/4
|1704
|4
|1370
|3+1/4
|60
|2067
|5
|1819
|4+1/4
|1571
|3+3/4
|70
|2320
|5+2/4
|2041
|4+3/4
|1763
|4+1/4
|80
|2564
|6
|2256
|5+2/4
|1949
|4+3/4