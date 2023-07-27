Sensitivity Control Chicken with Rice

Показання: Небажана реакція на корм (НРК), що проявляється порушенням функції шкіри і/або травного тракту: - діагностика: елімінаційна дієта - дієтотерапія • Атопічний дерматит собак (CAD) + хронічний свербіж шкіри • Хронічна діарея Протипоказання Гострий панкреатит* *Можна призначати у разі хронічного панкреатиту Рекомендації перед початком та подовженням строку використання корму рекомендована консультація ветеринарного лікаря. Курс використання СЕНСІТІВІТІ КОНТРОЛ (паштет): 3-8 тижнів. Якщо ознаки непереносимості зникають, корм можна використовувати терміном до одного року.