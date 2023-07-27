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Sensitivity Control Duck with Rice

Sensitivity Control Duck with Rice

Вологий корм для собак

СЕНСІТІВІТІ КОНТРОЛ (паштет) — повнораціонний дієтичний корм для собак, призначений для зменшення непереносимості інгредієнтів та поживних речовин. Відібрані джерела протеїну в обмеженій кількості та відібрані джерела вуглеводів.

Наявні розміри

12 x 410 g

Яка порція правильна?

НАЯВНІСТЬ

Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.

ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

Показання: - Небажана реакція на корм (НРК), що проявляється порушенням функції шкіри та/або травного тракту: - Діагностика: елімінаційна дієта; - Лікування. - Атопічний дерматит собак (CAD) + хронічний свербіж шкіри - Хронічна діарея Протипоказання: - Гострий панкреатит - Вагітність / лактація, зростання Рекомендації: перед початком та продовженням строку використання корму рекомендована консультація ветеринарного лікаря. Курс використання СЕНСІТІВІТІ КОНТРОЛ (паштет): 3-8 тижнів. Якщо ознаки непереносимості зникають, корм можна використовувати терміном до одного року.

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ПЕРЕВАГИ

Відібрані джерела білків

Обмежена кількість джерел білка знижує ризик виникнення харчової алергії.

Бар’єрна функція шкіри

Формула допомагає підтримувати природний захисний бар’єр шкіри.

ДГК/ЕПК

Жирні кислоти, що допомагають підтримувати здоров’я системи травлення та шкіри.

Здоров’я системи травлення

Адаптований вміст нутрієнтів у складі раціону допомагає підтримувати здоров’я системи травлення.

ІНФОРМАЦІЯ З ГОДУВАННЯ