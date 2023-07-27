Sensitivity Control Duck with Rice
Вологий корм для собак
СЕНСІТІВІТІ КОНТРОЛ (паштет) — повнораціонний дієтичний корм для собак, призначений для зменшення непереносимості інгредієнтів та поживних речовин. Відібрані джерела протеїну в обмеженій кількості та відібрані джерела вуглеводів.
Наявні розміри
12 x 410 g
НАЯВНІСТЬ
Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.
Показання: - Небажана реакція на корм (НРК), що проявляється порушенням функції шкіри та/або травного тракту: - Діагностика: елімінаційна дієта; - Лікування. - Атопічний дерматит собак (CAD) + хронічний свербіж шкіри - Хронічна діарея Протипоказання: - Гострий панкреатит - Вагітність / лактація, зростання Рекомендації: перед початком та продовженням строку використання корму рекомендована консультація ветеринарного лікаря. Курс використання СЕНСІТІВІТІ КОНТРОЛ (паштет): 3-8 тижнів. Якщо ознаки непереносимості зникають, корм можна використовувати терміном до одного року.
Відібрані джерела білків
Обмежена кількість джерел білка знижує ризик виникнення харчової алергії.
Бар’єрна функція шкіри
Формула допомагає підтримувати природний захисний бар’єр шкіри.
ДГК/ЕПК
Жирні кислоти, що допомагають підтримувати здоров’я системи травлення та шкіри.
Здоров’я системи травлення
Адаптований вміст нутрієнтів у складі раціону допомагає підтримувати здоров’я системи травлення.
|Вага (кг)
|Недостатня вага (г)
|Банка
|Нормальна вага (г)
|Банка
|Зайва вага (г)
|Банка
|2
|141
|1/4
|124
|1/4
|107
|1/4
|4
|237
|1/2
|209
|1/2
|180
|1/2
|6
|321
|3/4
|283
|3/4
|244
|1/2
|8
|399
|1
|351
|3/4
|303
|3/4
|10
|471
|1
|415
|1
|358
|3/4
|15
|639
|1+3/4
|562
|1+1/4
|485
|1+1/4
|20
|792
|2+1/4
|697
|2
|602
|1+2/4
|25
|937
|2+1/4
|824
|2+1/4
|712
|1+3/4
|30
|1074
|2+2/4
|945
|2+1/4
|816
|2
|35
|1206
|2+3/4
|1061
|2+2/4
|916
|2+1/4
|40
|1333
|3+1/4
|1173
|2+3/4
|1013
|2+2/4
|45
|1456
|3+2/4
|1281
|3
|1106
|2+3/4
|50
|1575
|3+3/4
|1386
|3+1/4
|1197
|2+3/4
|55
|1692
|4
|1489
|3+2/4
|1286
|3
|60
|1806
|4+1/4
|1589
|3+3/4
|1373
|3+1/4
|70
|2028
|4+3/4
|1784
|4+1/4
|1541
|3+3/4
|80
|2241
|5+1/4
|1972
|5+1/4
|1703
|4