Sensitivity Control Duck with Rice

Показання: - Небажана реакція на корм (НРК), що проявляється порушенням функції шкіри та/або травного тракту: - Діагностика: елімінаційна дієта; - Лікування. - Атопічний дерматит собак (CAD) + хронічний свербіж шкіри - Хронічна діарея Протипоказання: - Гострий панкреатит - Вагітність / лактація, зростання Рекомендації: перед початком та продовженням строку використання корму рекомендована консультація ветеринарного лікаря. Курс використання СЕНСІТІВІТІ КОНТРОЛ (паштет): 3-8 тижнів. Якщо ознаки непереносимості зникають, корм можна використовувати терміном до одного року.