ПОКАЗАННЯ • Атопічний дерматит собак (ураження шкіри та зовнішній отит) • Підтримання функції шкіри при дерматитах* , таких як: - Алергічний блошиний дерматит - Піодерматит Протипоказання: Ріст, вагітність/лактація * У поєднанні з медикаментозним лікуванням (таким як протипаразитарні препарати або антибіотики).