Реєструйся та отримуй знижку 15% в офіційному інтернет-магазині

Зареєструватись
Skin Care

Skin Care

Сухий корм для собак

СКІН КЕР — повнораціонний дієтичний корм для собак, розроблений для підтримання функції шкіри при дерматозах та надмірному випадінні шерсті. Високий рівень лінолевої кислоти (ЛК) та загальний вміст ейкозапентаєнової (ЕПК) та докозагексаєнової кислот (ДГК).

Наявні розміри

11 kg

Яка порція правильна?

НАЯВНІСТЬ

Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.

ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

ПОКАЗАННЯ • Атопічний дерматит собак (ураження шкіри та зовнішній отит) • Підтримання функції шкіри при дерматитах* , таких як: - Алергічний блошиний дерматит - Піодерматит Протипоказання: Ріст, вагітність/лактація * У поєднанні з медикаментозним лікуванням (таким як протипаразитарні препарати або антибіотики).

pa.productDetails.productDetailsImageAlt
ПЕРЕВАГИ

Підтримання здоров’я шкіри

Забезпечує нутрієнтну підтримку собакз чутливою шкірою.

Бар’єрна функція шкіри

Формула допомагає підтримувати природний захисний бар’єр шкіри.

Підтримання системи травлення

Нутрієнти в складі раціону допомагають підтримувати баланс мікрофлори та кишковий транзит.

ІНФОРМАЦІЯ З ГОДУВАННЯ