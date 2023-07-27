Skin Care
Сухий корм для собак
СКІН КЕР — повнораціонний дієтичний корм для собак, розроблений для підтримання функції шкіри при дерматозах та надмірному випадінні шерсті. Високий рівень лінолевої кислоти (ЛК) та загальний вміст ейкозапентаєнової (ЕПК) та докозагексаєнової кислот (ДГК).
Наявні розміри
11 kg
НАЯВНІСТЬ
Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.
ПОКАЗАННЯ • Атопічний дерматит собак (ураження шкіри та зовнішній отит) • Підтримання функції шкіри при дерматитах* , таких як: - Алергічний блошиний дерматит - Піодерматит Протипоказання: Ріст, вагітність/лактація * У поєднанні з медикаментозним лікуванням (таким як протипаразитарні препарати або антибіотики).
Підтримання здоров’я шкіри
Забезпечує нутрієнтну підтримку собакз чутливою шкірою.
Бар’єрна функція шкіри
Формула допомагає підтримувати природний захисний бар’єр шкіри.
Підтримання системи травлення
Нутрієнти в складі раціону допомагають підтримувати баланс мікрофлори та кишковий транзит.
|Вага (кг)
|Недостатня вага (г)
|Недостатня вага (м.с)
|Нормальна вага (г)
|Нормальна вага (м.с)
|Зайва вага (г)
|Зайва вага (м.с)
|2
|54
|4/8
|47
|4/8
|41
|3/8
|4
|91
|7/8
|80
|3/4
|69
|5/8
|6
|123
|1+1/8
|108
|1
|93
|7/8
|8
|152
|1+4/8
|134
|1+1/4
|116
|1+1/8
|10
|180
|1+6/8
|159
|1+4/8
|137
|1+2/8
|15
|244
|2+2/8
|215
|2
|186
|1+6/8
|20
|303
|2+7/8
|267
|2+4/8
|230
|2+1/8
|25
|358
|3+3/8
|315
|3
|272
|2+5/8
|30
|411
|3+7/8
|362
|3+3/8
|312
|3
|35
|461
|4+3/8
|406
|3+7/8
|351
|3+3/8
|40
|510
|4+7/8
|449
|4+2/8
|387
|3+5/8
|45
|557
|5+2/8
|490
|4+5/8
|423
|4
|50
|603
|5+6/8
|530
|5
|458
|4+3/8
|55
|570
|5+3/8
|647
|6+1/8
|492
|4+5/8
|60
|691
|6+4/8
|608
|5+6/8
|525
|5
|70
|776
|7+3/8
|683
|6+4/8
|589
|5+5/8
|80
|857
|8+1/8
|754
|7+1/8
|652
|6+1/8