Urinary S/O

Урінарі С/О Канін. Повнораціонний дієтичний корм для собак при захворюваннях нижніх сечовивідних шляхів

НАЯВНІСТЬ

Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.