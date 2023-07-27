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Urinary S/O

Urinary S/O

Сухий корм для собак

Урінарі С/О Канін. Повнораціонний дієтичний корм для собак при захворюваннях нижніх сечовивідних шляхів

Наявні розміри

2kg

13kg

Яка порція правильна?

НАЯВНІСТЬ

Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.

Розчинення струвітних каменів

Допомагає розчинити всі види струвітних каменів.

Низький рівень відносного перенасичення сечі (ВПС)

Допомагає знизити концентрацію іонів, які спричинюють утворення кристалів. RSS - relative super saturation (відносне перенасичення сечі).

Розведення сечі

Розведення сечі допомагає уникнути утворення струвітних каменів та каменів оксалату кальцію.

Низький рівень магнію

Знижений рівень магнію, який є природним компонентом кристалів струвіту.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р