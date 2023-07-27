Urinary S/O
Сухий корм для собак
Урінарі С/О Канін. Повнораціонний дієтичний корм для собак при захворюваннях нижніх сечовивідних шляхів
Наявні розміри
Яка порція правильна?
2kg
13kg
НАЯВНІСТЬ
Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.
Розчинення струвітних каменів
Допомагає розчинити всі види струвітних каменів.
Низький рівень відносного перенасичення сечі (ВПС)
Допомагає знизити концентрацію іонів, які спричинюють утворення кристалів. RSS - relative super saturation (відносне перенасичення сечі).
Розведення сечі
Розведення сечі допомагає уникнути утворення струвітних каменів та каменів оксалату кальцію.
Низький рівень магнію
Знижений рівень магнію, який є природним компонентом кристалів струвіту.
Кукурудзяне борошно, рис, тваринні жири, дегідратовані протеїни м’яса птиці, кукурудзяний глютен, мінеральні речовини, гідролізат білків тваринного походження, рослинна клітковина, соєва олія, риб’ячий жир, фруктоолiгосахариди, моно- та дигліцериди пальмітинової та стеаринової кислот, етерифіковані лимонною кислотою, екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну). Джерела протеїнів: дегідратовані протеїни м’яса птиці, кукурудзяний глютен, гідролізат білків тваринного походження.
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін A - 15 500 MO; вітамін D3 - 1 000 MO; E1 (залiзо) - 44 мг; E2 (йод) - 4,4 мг; E4 (мiдь) - 13 мг; E5 (марганець) - 57 мг; E6 (цинк) - 147 мг; E8 (селен) - 0,06 мг. Консерванти. Aнтиоксиданти.
Аналітичні компоненти: сирий протеїн - 18,0%; сирий жир - 17,0%; сира зола - 6,4%; сира клітковина - 2,2%; кальцій - 0,5%; фосфор - 0,5%; натрій - 1,1%; хлориди - 2,14%; калій - 0,8%; магній - 0,04%; сірка - 0,5%; ЕПК & ДГК - 0,21%. Речовини, що підкислюють сечу: кальцій сульфат (0,88%); DL-метiонiн (0,6%).
*L.I.P. - білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
|Змішане харчування
|+ S/O CIG WET
|Вага (кг)
|Пауч
|Недостатня вага (г)
|Недостатня вага (м.с)
|Нормальна вага (г)
|Нормальна вага (м.ч)
|Зайва вага (г)
|Зайва вага (м.с)
|2
|1+
|28
|3/8
|21
|2/8
|15
|1/8
|4
|1+
|65
|6/8
|54
|5/8
|43
|4/8
|6
|1+
|97
|1 + 1/8
|82
|1
|68
|6/8
|8
|1+
|127
|1 + 4/8
|109
|1 + 2/8
|90
|1
|10
|1+
|155
|1 + 6/8
|133
|1 + 4/8
|111
|1 + 2/8
|15
|1+
|219
|2 + 4/8
|190
|2 + 2/8
|160
|1 + 7/8
|20
|1+
|278
|3 + 2/8
|242
|2 + 6/8
|205
|2 + 3/8
|25
|1+
|334
|3 + 7/8
|291
|3 + 3/8
|247
|2 + 7/8
|30
|1+
|387
|4 + 4/8
|337
|3 + 7/8
|288
|3 + 3/8
|40
|1+
|486
|5 + 5/8
|425
|4 + 7/8
|363
|4 + 2/8
|50
|1+
|579
|6 + 6/8
|507
|5 + 7/8
|434
|5
|60
|1+
|668
|7 + 6/8
|585
|6 + 6/8
|502
|5 + 6/8
|70
|1+
|753
|8 + 6/8
|660
|7 + 5/8
|566
|6 + 4/8
|80
|1+
|835
|9 + 5/8
|732
|8 + 4/8
|629
|7 + 2/8
|м.с* - мірний стакан 240 мл