Urinary S/O
Вологий корм для собак
Урінарі С/О Канін. Повнораціонний дієтичний корм для собак при захворюваннях нижніх сечовивідних шляхів
Наявні розміри
1 x 410g
НАЯВНІСТЬ
Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.
Розчинення струвітних каменів
Допомагає розчинити всі види струвітних каменів.
Розведення сечі
Розведення сечі допомагає уникнути утворення струвітних каменів та каменів оксалату кальцію.
Низький рівень відносного перенасичення сечі (ВПС)
Допомагає знизити концентрацію іонів, які спричинюють утворення кристалів. RSS - relative super saturation (відносне перенасичення сечі).
|Вага
|Недостатня вага (г)
|Недостатня вага (м.с)
|Нормальна вага (г)
|Нормальна вага (м.с)
|Зайва вага (г)
|Зайва вага (м.с)
|2
|208
|1/2
|183
|1/2
|158
|1/2
|4
|350
|3/4
|308
|3/4
|266
|3/4
|6
|475
|1 + 1/4
|418
|1
|361
|1
|8
|589
|1 + 1/2
|519
|1 + 1/4
|448
|1
|10
|697
|1 + 3/4
|613
|1 + 1/2
|529
|1 + 1/4
|15
|944
|2 + 1/4
|831
|2
|718
|1 + 3/4
|20
|1172
|1 + 3/4
|1031
|2 + 1/2
|890
|2 + 1/4
|25
|1385
|3 + 1/2
|1219
|3
|1053
|2 + 1/2
|30
|1588
|3 + 3/4
|1397
|3 + 1/2
|1207
|3
|35
|1783
|4 + 1/4
|1569
|3 + 3/4
|1355
|3 + 1/4
|40
|1970
|4 + 3/4
|1734
|4 + 1/4
|1498
|3 + 3/4
|45
|2152
|5 + 1/4
|1894
|4 + 1/2
|1636
|4
|50
|2329
|5 + 3/4
|2050
|5
|1770
|4 + 1/4
|55
|2502
|6
|2202
|5 + 1/4
|1902
|4 + 3/4
|60
|2671
|6 + 1/2
|2350
|5 + 3/4
|2030
|5
|70
|2998
|7 + 1/4
|2638
|6 + 1/2
|2279
|5 + 1/2
|80
|3314
|8
|2916
|7
|2519
|6 + 1/4
|м.с - мірних стаканів
ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ
URINARY S/O – повнораціонний дієтичний корм для собак, який сприяє розчиненню струвітів і запобігає їхньому повторному утворенню завдяки своїй здатності до підкислення сечі, низькому вмістові магнію та обмеженому вмістові протеїнів високої якості. Показання: Струвітні камені: розчинення та запобігання рецидивам; Камені оксалату кальцію: запобігання рецидивам; Бактеріальний цистит: запобігання вторинній кристалізації струвітів (у поєднанні з відповідною антибактеріальною терапією). Протипоказання: Хронічна хвороба нирок (ХХН); Серцево-судинні захворювання (коли є необхідність обмежити споживання натрію); Одночасний прийом препаратів, що підкислюють сечу; Ріст, вагітність/лактація.