ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

URINARY S/O – повнораціонний дієтичний корм для собак, який сприяє розчиненню струвітів і запобігає їхньому повторному утворенню завдяки своїй здатності до підкислення сечі, низькому вмістові магнію та обмеженому вмістові протеїнів високої якості. Показання: Струвітні камені: розчинення та запобігання рецидивам; Камені оксалату кальцію: запобігання рецидивам; Бактеріальний цистит: запобігання вторинній кристалізації струвітів (у поєднанні з відповідною антибактеріальною терапією). Протипоказання: Хронічна хвороба нирок (ХХН); Серцево-судинні захворювання (коли є необхідність обмежити споживання натрію); Одночасний прийом препаратів, що підкислюють сечу; Ріст, вагітність/лактація.

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