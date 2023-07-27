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Urinary S/O Small Dog

Urinary S/O Small Dog

Сухий корм для собак

Урінарі С/О Смол Дог Канін. Повнораціонний дієтичний корм для собак вагою до 10 кг, при захворюваннях нижніх сечовивідних шляхів

Наявні розміри

1.5kg

Яка порція правильна?

НАЯВНІСТЬ

Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.

Розчинення струвітних каменів

Допомагає розчинити всіх види струвітних каменів.

Низький рівень відносного перенасичення сечі (ВПС)

Допомагає знизити концентрацію іонів, які спричинюють утворення кристалів.

Розведення сечі

Розведення сечі допомагає уникнути утворення струвітних каменів та каменів оксалату кальцію.

Попередження відкладання зубного каменю

Поживні речовини, які зв'язують кальцій у слині, зменшуючи відкладання зубного каменю.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р