Urinary S/O Small Dog

Урінарі С/О Смол Дог Канін. Повнораціонний дієтичний корм для собак вагою до 10 кг, при захворюваннях нижніх сечовивідних шляхів

НАЯВНІСТЬ

Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.