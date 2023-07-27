Urinary S/O Small Dog
Сухий корм для собак
Урінарі С/О Смол Дог Канін. Повнораціонний дієтичний корм для собак вагою до 10 кг, при захворюваннях нижніх сечовивідних шляхів
Наявні розміри
Яка порція правильна?
1.5kg
НАЯВНІСТЬ
Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.
Розчинення струвітних каменів
Допомагає розчинити всіх види струвітних каменів.
Низький рівень відносного перенасичення сечі (ВПС)
Допомагає знизити концентрацію іонів, які спричинюють утворення кристалів.
Розведення сечі
Розведення сечі допомагає уникнути утворення струвітних каменів та каменів оксалату кальцію.
Попередження відкладання зубного каменю
Поживні речовини, які зв'язують кальцій у слині, зменшуючи відкладання зубного каменю.
Рис, кукурудзяне борошно, дегідратовані протеїни м’яса птиці, тваринні жири,кукурудзяний глютен, гідролізат білків тваринного походження, мінеральні речовини, рослинна клітковина, яєчний порошок, пшеничний глютен*, соєва олія, риб’ячий жир, фруктоолiгосахариди, екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну). Джерела протеїнів: дегідратовані протеїни м’яса птиці, кукурудзяний глютен, гідролізат білків тваринного походження, яєчний порошок, пшеничний глютен.
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін A - 16 000 MO; вітамін D3 - 1 000 MO; E1 (залiзо) - 47 мг; E2 (йод) - 4,7 мг; E4 (мiдь) - 14 мг; E5 (марганець) - 61 мг; E6 (цинк) - 148 мг; E8 (селен) - 0,06 мг;Технологічні добавки: пентанатрій трифосфат - 3,5 г. Консерванти. Aнтиоксиданти.
Аналітичні компоненти: сирий протеїн - 20,0%; сирий жир - 17,0%; сира зола - 7,3%; сира клітковина - 2,3%;кальцій - 0,7%; фосфор - 0,7%; натрій - 1,2%; калій - 0,8%; магній - 0,05%; хлориди - 2%; сірка - 0,5%; ЕПК & ДГК - 0,22%. Речовини, що підкислюють сечу: кальцій сульфат(0,8%); DL-метiонiн (0,45%).
|Вага
|Недостатня вага (г)
|Недостатня вага (м.с)
|Нормальна вага (г)
|Нормальна вага (м.с)
|Зайва вага (г)
|Зайва вага (м.с)
|2
|55
|5/8
|48
|4/8
|42
|4/8
|2.5
|65
|5/8
|57
|5/8
|49
|4/8
|3
|74
|6/8
|65
|5/8
|56
|5/8
|3.5
|83
|7/8
|73
|6/8
|63
|5/8
|4
|92
|1
|81
|7/8
|70
|6/8
|5
|109
|1 + 1/8
|96
|1
|83
|7/8
|6
|125
|1 + 2/8
|110
|1 + 1/8
|95
|1
|7
|140
|1 + 4/8
|123
|1 + 2/8
|106
|1 + 1/8
|8
|155
|1 + 5/8
|136
|1 + 3/8
|117
|1 + 2/8
|9
|169
|1 + 6/8
|149
|1 + 4/8
|128
|1 + 3/8
|10
|183
|1 + 7/8
|161
|1 + 5/8
|139
|1 + 4/8
|м.с - мірних стаканів