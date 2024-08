Crear un entorno adecuado para la alimentación del gatito

Los gatos pueden ser sensibles al alimento, no solo a lo que comen, sino también a las condiciones en que lo hacen. Procurá crear un espacio para que pueda alimentarse de forma tranquila y sin molestias. Debe estar fuera de la vista y con una vía de escape fácil. No es de extrañar que prefieran que el comedero esté lejos de la bandeja sanitaria, pero también debés mantener separados el comedero del bebedero de tu gatito para evitar que el alimento caiga al agua. Lo ideal es que el espacio de alimentación de tu gatito no esté dentro de tu propia zona de comedor. No es buena idea que los gatos ingieran alimentos para humanos: sus sistemas digestivos son diferentes y los alimentos para humanos pueden perjudicar su salud. Mantener las dos zonas separadas reducirá la tentación de ofrecerles las sobras de tu mesa.