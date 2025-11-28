Nutrition Santé Vétérinaire® : un programme thérapeutique qui aide à préserver la santé des chiens chez lesquels des problèmes ont été diagnostiqués.

Chez Royal Canin, nous pensons que des besoins de santé spécifiques peuvent bénéficier de solutions nutritionnelles adaptées. Notre gamme Veterinary Health Nutrition® propose une variété de produits destinés à un usage vétérinaire.