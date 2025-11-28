Découvrez nos gammes pour chiens

Chiot

Chien en bonne santé

Chien pure race

Chien avec des sensibilités

Chien confronté à des problèmes de santé

Découvrez des gammes spécifiques pour mieux répondre aux besoins de votre chien

Chiens extra-petits jusqu’à 4 kg

Les chiens extra petits sont un vrai bonheur, mais sans un système immunitaire sain, ils peuvent perdre l’envie d’explorer. La gamme Size Health Nutrition X-SMALL de ROYAL CANIN® est soigneusement adaptée à leurs besoins spécifiques.

Voir la gamme
Les petits chiens de 4 à 10 kg

Les petits chiens ont une soif de vie qui dément leur taille. Mais avec une grande énergie vient un grand besoin de nutriments. C’est pourquoi la gamme de nourritures MINI Size Health Nutrition de ROYAL CANIN® est soigneusement adaptée à leurs besoins spécifiques.

Voir la gamme
Chiens de taille moyenne de 11 à 25 kg

Les chiens de taille moyenne débordent d’énergie. Mais pour les aider à maintenir leur intensité d’exercice élevée, ils ont besoin de muscles forts. C’est pourquoi la gamme de nourritures pour chiens Size Health Nutrition MEDIUM de ROYAL CANIN® est soigneusement adaptée à leurs besoins spécifiques.

Voir la gamme
Grands chiens de 26 à 44 kg

Les grands chiens ont un tube digestif très plus petit comparé à leur taille corporelle relativement grande. Ils sont plus vulnérables aux sensibilités digestives que les autres tailles de chiens. C’est pourquoi la gamme de nourritures pour chiens Size Health Nutrition MAXI de ROYAL CANIN® est soigneusement adaptée à leurs besoins spécifiques.

Voir la gamme
Chiens géants de plus de 45 kg

ROYAL CANIN® Giant Adult est une formule nutritionnellement complète et équilibrée, spécialement conçue pour répondre aux besoins particuliers de votre chien géant et le soutenir tout au long de ses années d’adulte.

Voir la gamme
Derrière chaque taille et chaque étape de vie, il y a des besoins uniques

Chez Royal Canin, nous pensons que la nutrition doit répondre à des besoins spécifiques liés à la taille et à l'âge du chien. Notre gamme Size Health Nutrition® offre une réponse nutritionnelle ultra-adaptée et de haute qualité à la taille, à l’âge et au mode de vie de chaque chien.

À CHAQUE TAILLE DES BESOINS DIFFÉRENTS

Quelles que soient leurs formes et leurs tailles, les chiens sont des êtes exceptionnels. Du chihuahua, qui culmine autour du kilo, au saint-bernard qui peut atteindre 80 kg, les différences morphologiques des chiens affectent le fonctionnement de leur corps. En ce qui concerne la nutrition, toutes les différences doivent être prises en compte.
1.Différentes tailles de mâchoires

Tous les chiens ont 42 dents, mais la taille de leurs mâchoires est différente. Pour les très petits chiens, avoir autant de dents dans une si petite mâchoire peut entraîner une sensibilité dentaire.

2.Différents systèmes digestifs

Les grands chiens ont un tube digestif proportionnellement plus petit que les petits chiens et sont donc plus sujets aux troubles digestifs.

3.Différentes spécificités

Selon leur taille, les chiens peuvent avoir des poids très différents ce qui signifie que la pression sur leurs articulations varie considérablement.

4.Les différentes étapes du vieillissement

La taille a également un impact sur le vieillissement : les petits chiens atteignent leur deuxième phase de maturité plus tard (à partir de l'âge de 12 ans) que les grands chiens (à partir de 8 ans).
DES SOLUTIONS UNIQUES POUR CHAQUE TAILLE ET CHAQUE ÉTAPE DE LA VIE

C'est pourquoi la gamme Size Health Nutrition de Royal Canin® est soigneusement adaptée aux besoins spécifiques de chaque chien, selon sa taille, son âge et son mode de vie.

