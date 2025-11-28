Découvrez nos gammes pour chiens
Découvrez des gammes spécifiques pour mieux répondre aux besoins de votre chien
Chiens extra-petits jusqu’à 4 kg
Les chiens extra petits sont un vrai bonheur, mais sans un système immunitaire sain, ils peuvent perdre l’envie d’explorer. La gamme Size Health Nutrition X-SMALL de ROYAL CANIN® est soigneusement adaptée à leurs besoins spécifiques.
Les petits chiens de 4 à 10 kg
Les petits chiens ont une soif de vie qui dément leur taille. Mais avec une grande énergie vient un grand besoin de nutriments. C’est pourquoi la gamme de nourritures MINI Size Health Nutrition de ROYAL CANIN® est soigneusement adaptée à leurs besoins spécifiques.
Chiens de taille moyenne de 11 à 25 kg
Les chiens de taille moyenne débordent d’énergie. Mais pour les aider à maintenir leur intensité d’exercice élevée, ils ont besoin de muscles forts. C’est pourquoi la gamme de nourritures pour chiens Size Health Nutrition MEDIUM de ROYAL CANIN® est soigneusement adaptée à leurs besoins spécifiques.
Grands chiens de 26 à 44 kg
Les grands chiens ont un tube digestif très plus petit comparé à leur taille corporelle relativement grande. Ils sont plus vulnérables aux sensibilités digestives que les autres tailles de chiens. C’est pourquoi la gamme de nourritures pour chiens Size Health Nutrition MAXI de ROYAL CANIN® est soigneusement adaptée à leurs besoins spécifiques.