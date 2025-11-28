Chiens sensibles

D'après nos observations, nous sommes convaincus que l'alimentation mixte est bénéfique pour les chats et les chiens de toutes tailles, de tous âges et de toutes sensibilités. En les associant, les propriétés bénéfiques des croquettes sèches et des aliments humides sont renforcées.

Les avantages des aliments secs - Ils sont plus faciles à utiliser avec un labyrinthe à aliments ou un distributeur de nourriture

- Les croquettes créent un effet de brossage mécanique pour améliorer la santé dentaire

- Ils sont plus faciles à stocker et peuvent être laissés à l'extérieur plus longtemps sans se détériorer

Les avantages des aliments humides - Ils sont souvent plus appétants et améliorent l'acceptation des aliments

- Leur teneur en humidité aide votre animal à rester hydraté et soutient la santé urinaire

- Ils sont plus faciles à manger pour les animaux de compagnie ayant des sensibilités orales