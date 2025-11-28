Chiens sensibles

Découvrez nos gammes pour chiens
Nos 10 catégories pour mieux répondre aux besoins de votre chien
Dermacomfort
Enrichi en acides gras oméga-3 et 6 (GLA, EPA, DHA) pour nourrir et soutenir la peau. Une formule à faible allergène contenant des protéines de haute qualité pour soutenir un pelage sain et une peau nourrie.
Stérilisé
Enrichi en L-Carnitine pour soutenir un métabolisme sain. Contient un mélange de fibres pour aider à satisfaire la faim et stimuler la sensation de satiété. Formulé avec une teneur élevée en protéines et une teneur modérée en graisses pour soutenir la masse musculaire et limiter la prise de poids.
Light Weight Care
Un mélange de fibres pour soutenir la sensation de satiété. Une teneur élevée en protéines aide à maintenir la masse musculaire pour un maintien sain du poids. Enrichi en L-Carnitine pour un métabolisme sain des graisses.
Exigent
Le régime sec aux croquettes comprend des croquettes croquantes en forme d’oreiller avec un centre crémeux. Le régime humide contient des protéines de haute qualité sélectionnées pour leur goût.
Soins digestifs
Contient des protéines très digestibles (L.I.P. - protéine faible en indigestibilité). Un mélange de prébiotiques et de fibres soutient un équilibre sain de la flore intestinale afin de réguler le transit intestinal et de soutenir des selles saines.
Soin des articulations
Comprend du collage pour soutenir la santé du cartilage. Contient des antioxydants pour soutenir la santé cellulaire. Une réduction de la teneur calorique pour soutenir une gestion saine du poids et limiter la pression sur les articulations.
Soins dentaires
La texture des croquettes crée un effet de brossage mécanique des dents. Contient des chélateurs calciques pour limiter la formation de plaque et de tartre.
Soins urinaires
La formule sèche encourage les chiens à boire davantage. Scientifiquement prouvé qu’il aide à diluer l’urine. Crée un environnement urinaire moins favorable à la formation de calculs urinaires.
Relax Care
Cela aide à modérer la réaction du chien au changement. Complète et équilibre la nutrition.
Chiens sensibles
Les gammes ROYAL CANIN® Canine Care Nutrition offrent une variété de produits formulés pour soutenir les sensibilités de santé courantes chez les chiens sur le plan nutritionnel. Les régimes de santé de haute qualité pour chiens, qui sont vraiment efficaces, ont des résultats prouvés scientifiquement.
Créés en collaboration avec des vétérinaires et des nutritionnistes, nos régimes Care Nutrition offrent une nutrition de haute qualité pour répondre aux sensibilités spécifiques de votre animal, qu'il s'agisse d'acides gras oméga essentiels pour revitaliser un pelage terne ou de prébiotiques pour apaiser un intestin sensible, chaque formule repose sur des études scientifiques qui produisent des résultats efficaces.
AVEZ-VOUS PENSÉ À L’ALIMENTATION MIXTE ?
Les avantages des aliments secs- Ils sont plus faciles à utiliser avec un labyrinthe à aliments ou un distributeur de nourriture
- Les croquettes créent un effet de brossage mécanique pour améliorer la santé dentaire
- Ils sont plus faciles à stocker et peuvent être laissés à l'extérieur plus longtemps sans se détériorer
Les avantages des aliments humides- Ils sont souvent plus appétants et améliorent l'acceptation des aliments
- Leur teneur en humidité aide votre animal à rester hydraté et soutient la santé urinaire
- Ils sont plus faciles à manger pour les animaux de compagnie ayant des sensibilités orales