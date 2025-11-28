Découvrez nos gammes pour chiens
Nos catégories spécifiques pour les races pures
Chien de race pure de moins de 4 kg
Les chiens de très petite race sont curieux et ont besoin d'un système immunitaire sain pour explorer le monde en toute sécurité. Royal Canin propose une nutrition adaptée pour les chiens de très petite race, afin de répondre à leurs besoins nutritionnels spécifiques.
Chien de race pure de 5 à 10 kg
Les chiens de race de petite taille sont incroyables et ont besoin d'aide pour maintenir un poids idéal afin de rester vifs et énergiques. Royal Canin offre une nutrition sur mesure pour les chiens de petite race, afin de répondre à leurs besoins nutritionnels spécifiques.
Chien de race pure de 11 à 25 kg
Les chiens de race de taille moyenne ont besoin d'exercice régulier et de soutien pour maintenir leur masse musculaire afin de rester forts et actifs. Royal Canin propose une nutrition adaptée pour les chiens de race de taille moyenne, afin de répondre à leurs besoins nutritionnels spécifiques.
Chien de race pure de plus de 26 kg
Les chiens de race de grande taille ont un tube digestif très petit par rapport à leur silhouette imposante et ont besoin de soutien pour leur santé digestive afin de maintenir leur vitalité. Royal Canin propose une nutrition adaptée pour les chiens de race de grande taille, afin de répondre à leurs besoins nutritionnels spécifiques.
Breed Health Nutrition®: une nutrition sur mesure pour votre chien de race pure.
Pour Royal Canin, chaque chat est unique. Notre programme Breed Health Nutrition® combine la recherche scientifique et l'expertise pour offrir une nutrition précise adaptée aux besoins de votre chien de race pure.
Des protéines de haute qualité, des nutriments uniques et des croquettes adaptées à la forme de la tête et des mâchoires assurent une santé et une satisfaction optimales à votre animal de compagnie.
UNE ALIMENTATION ADAPTÉE AUX BESOINS DE VOTRE CHIEN DE RACE
Besoins uniques
Offre complète
Croquettes sur mesure
Beauté du pelage
Régimes spécifiques pour renforcer les os et les articulations
Croquettes ergonomiques, adaptées à chaque type de mâchoire
Des formules exclusives pour maintenir la santé de la peau
Des formules spéciales pour répondre aux besoins distinctifs des pelages
UNE CROQUETTE EXCLUSIVE POUR CHAQUE RACE
Texture
Taille et forme
Densité
AVEZ-VOUS PENSÉ À L’ALIMENTATION MIXTE ?
D'après nos observations, nous sommes convaincus que l'alimentation mixte est bénéfique pour les chats et les chiens de toutes tailles, de tous âges et de toutes sensibilités. En les associant, les propriétés bénéfiques des croquettes sèches et des aliments humides sont renforcées.
Les avantages des aliments secs
- Ils sont plus faciles à utiliser avec un labyrinthe à aliments ou un distributeur de nourriture
- Les croquettes créent un effet de brossage mécanique pour améliorer la santé dentaire
- Ils sont plus faciles à stocker et peuvent être laissés à l'extérieur plus longtemps sans se détériorer
Les avantages des aliments humides
- Ils sont souvent plus appétants et améliorent l'acceptation des aliments
- Leur teneur en humidité aide votre animal à rester hydraté et soutient la santé urinaire
- Ils sont plus faciles à manger pour les animaux de compagnie ayant des sensibilités orales