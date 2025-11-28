Découvrez nos gammes pour chiens

Chiot

Chien en bonne santé

Chien pure race

Chien avec des sensibilités

Chien confronté à des problèmes de santé

Nos catégories spécifiques pour les races pures

Chien de race pure de moins de 4 kg

Les chiens de très petite race sont curieux et ont besoin d'un système immunitaire sain pour explorer le monde en toute sécurité. Royal Canin propose une nutrition adaptée pour les chiens de très petite race, afin de répondre à leurs besoins nutritionnels spécifiques.

Voir la gamme
Chien de race pure de 5 à 10 kg

Les chiens de race de petite taille sont incroyables et ont besoin d'aide pour maintenir un poids idéal afin de rester vifs et énergiques. Royal Canin offre une nutrition sur mesure pour les chiens de petite race, afin de répondre à leurs besoins nutritionnels spécifiques.

Voir la gamme
Chien de race pure de 11 à 25 kg

Les chiens de race de taille moyenne ont besoin d'exercice régulier et de soutien pour maintenir leur masse musculaire afin de rester forts et actifs. Royal Canin propose une nutrition adaptée pour les chiens de race de taille moyenne, afin de répondre à leurs besoins nutritionnels spécifiques.

Voir la gamme
Chien de race pure de plus de 26 kg

Les chiens de race de grande taille ont un tube digestif très petit par rapport à leur silhouette imposante et ont besoin de soutien pour leur santé digestive afin de maintenir leur vitalité. Royal Canin propose une nutrition adaptée pour les chiens de race de grande taille, afin de répondre à leurs besoins nutritionnels spécifiques.

Voir la gamme
Breed Health Nutrition®: une nutrition sur mesure pour votre chien de race pure.

Pour Royal Canin, chaque chat est unique. Notre programme Breed Health Nutrition® combine la recherche scientifique et l'expertise pour offrir une nutrition précise adaptée aux besoins de votre chien de race pure.

Des protéines de haute qualité, des nutriments uniques et des croquettes adaptées à la forme de la tête et des mâchoires assurent une santé et une satisfaction optimales à votre animal de compagnie.

UNE ALIMENTATION ADAPTÉE AUX BESOINS DE VOTRE CHIEN DE RACE

Besoins uniques

Ils sont adaptés aux besoins nutritionnels et à l'âge de votre animal de compagnie
Offre complète

Mélange de fibres équilibré
Croquettes sur mesure

Produit adapté à la taille et à la forme de la mâchoire de votre chien
Beauté du pelage

Teneur en acides gras oméga-6 pour assurer un pelage sain

Régimes spécifiques pour renforcer les os et les articulations

Puissants et musclés, les bergers allemands sont très actifs et exercent une pression sur leurs os et leurs articulations. Une alimentation enrichie en nutriments spécifiques soutiendra leurs articulations.
Les teckels ont une structure vertébrale et des pattes courtes, ce qui les amène à subir des contraintes mécaniques sur leur colonne vertébrale. Un régime alimentaire avec des niveaux précis de calcium et de phosphore soutiendra la santé de leurs os et articulations.

Croquettes ergonomiques, adaptées à chaque type de mâchoire

Le boxer est brachycéphale (tête large, museau court). La forme des croquettes, longue et ondulée, s'adapte à sa mâchoire.
Le labrador, connu pour être un bon mangeur, a besoin d'une croquette facile à absorber (ici une croquette avec des trous).

Des formules exclusives pour maintenir la santé de la peau

Le bulldog anglais a une peau ridée avec des plis qui emprisonne l'humidité et la chaleur. Une formule précise contenant des acides gras EPA et DHA aidera à soutenir le rôle de « barrière » de la peau et à maintenir la santé cutanée.
Les westies ont la peau plus sensible et ont tendance à être particulièrement sujets aux problèmes de peau. Une formule avec un complexe exclusif aidera à maintenir le rôle de « barrière » de la peau et sa santé.

Des formules spéciales pour répondre aux besoins distinctifs des pelages

Les schnauzers nains ont un pelage filandreux composé d'une couverture rugueuse suffisamment longue pour que sa texture soit perceptible et d'un sous-poil touffu. Une formule contenant des niveaux optimaux d’acides aminés spécifiques aidera à maintenir la couleur naturelle du pelage.
Le poil des Yorkshire terriers est connu pour sa croissance continue et sa douceur naturelle. Une formule exclusive enrichie d'une teneur adaptée en acides gras oméga 3, en acides gras oméga 6, en huile de bourrache et en biotine aidera à maintenir la santé de leur long pelage.

UNE CROQUETTE EXCLUSIVE POUR CHAQUE RACE

Chaque race a une approche différente dans la façon de s'alimenter. Les races pures ont des longueurs de museau, des structures de mâchoire et des modes de morsure différents qui influencent la façon dont elles saisissent et mâchent leurs croquettes. C’est pourquoi chaque formule ROYAL CANIN® FELINE BREED NUTRITION a sa propre taille, forme, texture et densité de croquettes exclusives.

Texture

Certaines croquettes sont conçues pour être plus résistantes que d'autres, selon la taille et la force de la mâchoire de la race.

Taille et forme

Chaque croquette est conçue pour avoir la forme et la taille idéales pour la mâchoire et la bouche de la race, afin que les croquettes soient faciles à attraper et à mâcher.

Densité

Les croquettes sont conçues en fonction du taux d'ingestion et des besoins caloriques de chaque race.
AVEZ-VOUS PENSÉ À L’ALIMENTATION MIXTE ?

D'après nos observations, nous sommes convaincus que l'alimentation mixte est bénéfique pour les chats et les chiens de toutes tailles, de tous âges et de toutes sensibilités. En les associant, les propriétés bénéfiques des croquettes sèches et des aliments humides sont renforcées.

Les avantages des aliments secs


- Ils sont plus faciles à utiliser avec un labyrinthe à aliments ou un distributeur de nourriture
- Les croquettes créent un effet de brossage mécanique pour améliorer la santé dentaire
- Ils sont plus faciles à stocker et peuvent être laissés à l'extérieur plus longtemps sans se détériorer

Les avantages des aliments humides


- Ils sont souvent plus appétants et améliorent l'acceptation des aliments
- Leur teneur en humidité aide votre animal à rester hydraté et soutient la santé urinaire
- Ils sont plus faciles à manger pour les animaux de compagnie ayant des sensibilités orales

