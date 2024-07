Ihre Rolle

Ihr Kätzchen wird auch von der Umgebung beeinflusst, die Sie bereitstellen. Ein Kätzchen, das bereits von Anfang an mit verschiedenen Menschen und Tieren Kontakt hatte, wird als ausgewachsene Katze selbstsicherer und neugieriger sein.

Die Grundsätze für die Erziehung Ihres Kätzchens

Obwohl Ihr Kätzchen zunächst seine Mutter imitiert, wird es dann auch selbst experimentieren. Ein Teil des Experimentierens besteht darin, die Konsequenzen seiner Handlungen zu lernen. Wenn das Kätzchen diese Konsequenzen mag, wird es diese Aktionen wiederholen.

Beißen und Kratzen

Das Kätzchen muss so früh wie möglich verstehen, was erlaubt ist und was nicht, und zwar, bevor seine Krallen und Zähne voll entwickelt sind. Durch spielerisches Raufen unter Wurfgeschwistern lernen Kätzchen ihre Grenzen kennen.

Benutzung der Katzentoilette

Mit etwa 5 oder 6 Wochen hat Ihr Kätzchen gelernt, wie man die Katzentoilette benutzt. Das Kitten wird viel Zeit damit verbringen, seinen Kot zu bedecken. Wenn das Kätzchen dies nicht tut, setzen Sie es häufig in die Katzentoilette, insbesondere nach dem Essen. Nehmen Sie seine Pfoten und graben Sie ein Loch, um es daran zu gewöhnen, sein Geschäft zu bedecken. Wiederholen Sie dies nur ein- oder zweimal.

Sie können die Erziehung Ihres Kätzchens nur bedingt kontrollieren. Wenn Sie jedoch lernen, seine Körpersprache sowie seine Laute und Mimik zu lesen, werden Sie das Verhalten Ihres Kätzchens besser verstehen und besser für sein Wohlbefinden sorgen können.