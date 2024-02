Vergesellschaftung: Wie gewöhne ich zwei Katzen aneinander?

Katzen sind territoriale Gewohnheitstiere, die oft Wochen oder Monate benötigen, um sich an Veränderungen in ihrer Umgebung und ihrem Lebensstil anzupassen. Aus diesem Grund sind positive erste Eindrücke beim Treffen mit anderen Katzen äußerst wichtig. Eine mögliche Vorgehensweise für die Vergesellschaftung zweier Katzen wird im Folgenden in 6 Schritten aufgezeigt:

1. Schritt: Rückzugsort einrichten

Richten Sie einen seperaten Raum ein, in dem sich der Neuankömmling in Ruhe mit der neuen Umgebung vertraut machen kann. Bevor Sie versuchen, die neue Katze bei Ihrer ansässigen Katze vorzustellen, hat sie so die Möglichkeit, sich zu orientieren. Je entspannter beide Katzen sind, desto besser sind die Chancen für eine erfolgreiche Vergesellschaftung. Der Rückzugsort sollte ein Raum mit einer Tür sein, die Sie schließen können. Der Raum sollte eine Katzentoilette, Nahrung, Wasser, ein paar gemütliche Verstecke, einen Kratzbaum und Spielzeug enthalten.



2. Schritt: Essenszeit = Trainingszeit

Der Schlüssel zu einer erfolgreichen Einführung einer neuen Katze besteht darin, den Katzen einen Grund zu geben, sich zu mögen. Die Vierbeiner müssen verstehen, dass gute Dinge passieren, wenn sie sich in der Gegenwart des anderen befinden. Dies erreichen Sie am besten mit Katzenfutter. Essen ist ein starker Motivator!

Füttern Sie die Vierbeiner, indem Sie auf beiden Seiten der geschlossenen Tür jeweils einen Futternapf aufstellen. Wie weit diese von der Tür selbst entfernt werden, hängt vom Reaktivitätsgrad jeder Katze ab. Bei jeder Trainingseinheit bewegen Sie die Schüsseln allmählich näher und näher an die Tür. Teilen Sie dafür die Tagesration in kleinere Portionen.

3. Schritt: Die Sockenbörse

Diese Methode beginnt mit einem Paar sauberen Socken. Legen Sie eine saubere Socke auf Ihre Hand und reiben Sie der Katze sanft über das Gesicht, um einige Gesichtspheromone zu sammeln. Pheromone sind Duftstoffe, die von den Duftdrüsen einer Katze freigesetzt werden. Katzen reiben ihr Gesicht an Objekten und Stellen, an denen sie sich wohl fühlen.

Legen Sie die duftende Socke in den Bereich der jeweils anderen Katze. So haben beide Katzen die Möglichkeit, einander zu beschnuppern, ohne mit dem direkten Kontakt konfrontiert zu werden. Akzeptieren die Katzen die Socke, ist es an der Zeit, dass der Neuankömmlingin die ganze Wohnung erforscht und seinen Duft in der Umgebung verbreitet. Dabei sollte die andere Katze in einen seperaten Raum gebracht werden. Machen Sie diese Übung ein paar Mal am Tag.

4. Schritt: Sichtkontakt

Der nächste Schritt besteht darin, die Tür des Rückzugsraumes während der Mahlzeiten einen Spalt zu öffnen. Füttern Sie die Katzen in Sichtweite, jedoch so weit voneinander entfernt, dass sie sich nicht bedroht fühlen. Wenn eine Katze versucht, durch den Türspalt auf die andere Seite zu kommen, können Sie vorübergehend einen Haken- und Ösenverschluss an der Tür anbringen, um ein vollständiges Öffnen der Tür zu verhindern.

5. Schritt: Indirekte Begegnung

Wenn sich beide Katzen beim Fressen mit geöffneter Tür wohlfühlen, können Sie den Kontakt steigern, indem Sie die Tür öffnen. Verwenden Sie ein Babygitter als Raumtrennung oder lassen Sie im Baumarkt eine Scheibe Plexiglas auf die Breite Ihrer Tür zuschneiden. Dies ermöglicht es den Vierbeinern, einander zu sehen, ohne dass sie sich berühren können. Diese psychologische Barriere hilft den Katzen sich zu entspannen, damit sie sich in der Nähe des anderen wohlfühlen.

6. Schritt: Direkte Begegnung