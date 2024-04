Hvornår skal man skifte fra hvalpefoder til voksenfoder?

Overgangen til voksenfoder vil kræve, at du holder et vågent øje med din hvalp og noterer eventuelle ændringer i deres almindelige adfærd.

Hvis din hvalp ser ud til at have mistet appetitten, kan den simpelthen have problemer med at tilpasse sig voksenfoder. En løsning kan være at sænke tempoet i forholdet mellem hvalpefoder og voksenfoder. For eksempel, hvis din hvalp viser uinteresse i maden, når den har 50 % af hvert foder i skålen, skal du gå tilbage til 75/25 for en dag eller to.

I denne tid skal du sørge for at holde øje med din hvalps toiletvaner og afføring. Det er meget sandsynligt, at eventuelle ændringer skyldes foderovergangen. Men det kan også være tegn på en sensitiv mave eller et behov for at udskifte det foder, den spiser. Kontakt altid din dyrlæge, hvis du bemærker noget usædvanligt.