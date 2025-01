Le brossage de votre chat permet non seulement d’éliminer les poils morts, mais aussi de masser la peau et d'appliquer des huiles naturelles sur le pelage pour maintenir son brillant et une parfaire hygiène. Selon International Cat Care, une association caritative particulièrement réputée, qui se consacre à l'amélioration du bien-être des chats dans le monde, le toilettage remplit plusieurs autres fonctions importantes. Ces fonctions incluent la régulation de la température corporelle, le maintien de l'imperméabilité du pelage et l’élimination des parasites externes comme les puces.

Le sébum contenu dans les huiles naturelles produit de la vitamine D lorsqu’il est exposé au soleil et votre chat l’ingère lorsqu’il se toilette. Le toilettage de votre chat l'aide à remplir ces fonctions vitales et peut également réduire la formation de boules de poils liées aux poils qu'il ingère.

Certains chats, en particulier les races à poils longs, peuvent nécessiter un toilettage professionnel. Un toiletteur pourra raccourcir la longueur des poils et les griffes, redonner du brillant à son pelage, le brosser et le nettoyer de manière professionnelle. N’hésitez pas à consulter votre vétérinaire ou un toiletteur professionnel pour obtenir des conseils spécifiques sur les techniques de toilettage et les produits adaptés à la race et aux besoins individuels de votre chat.

Les séances de toilettage doivent être une expérience positive pour votre chat et pour vous. Prenez votre temps, soyez doux et récompensez votre chat avec des éloges ou des friandises pour faire du toilettage un moment de complicité. Bien sûr, si vous lui donnez des friandises, tenez compte de ces calories en ajustant les portions de repas de votre chat pour maintenir un apport calorique quotidien adapté.