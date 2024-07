Mesure de la température rectale

Se servir d’un thermomètre est un acte banal mais encore faut-il savoir quel type de thermomètre utiliser et comment s’y prendre pour que le résultat soit valable. N’hésitez pas à demander des conseils à votre vétérinaire

La température mesurée en introduisant un thermomètre dans le rectum est considérée comme la méthode la plus fiable pour évaluer la température réelle. Pour un chat, le plus pratique est d’acheter un thermomètre pédiatrique électronique à embout souple. Pour faciliter l’introduction, il est conseillé d’enduire l’extrémité d’un corps gras (ex : vaseline). La température se stabilise en quelques secondes et est annoncée par un signal sonore. L’affichage digital est rapide et facile à lire.

Mesure de la température axillaire

Chez des chats peu coopératifs, prendre ainsi la prise de température rectale est parfois difficile. Prendre la température dans le pli axillaire peut être une alternative, c’est à dire en plaçant le thermomètre à l’intérieur de l’aisselle du chat, coincé entre le thorax et le membre. Mais cette méthode est beaucoup moins fiable que la prise de température au niveau rectal : les valeurs obtenues au niveau axillaire sont très variables et inférieures à la température rectale, ce qui rend l’interprétation délicate.





Mesure de la température auriculaire

On peut aussi mesurer la température au niveau du tympan de l’oreille, en introduisant un thermomètre dans le conduit auditif. La température de la membrane tympanique est proche de la température rectale. Cette technique nécessite un thermomètre auriculaire à infrarouge, plus onéreux que le thermomètre électronique classique.