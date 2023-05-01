孟加拉豹貓好養嗎？豹貓種類、飲食、飼養技巧

透過本文您可以了解：



一、孟加拉豹貓品種介紹

二、孟加拉豹貓性格？

三、孟加拉豹貓的飲食和飼養環境需求

四、孟加拉豹貓如何做好日常護理？

五、豹貓常見的健康問題

六、豹貓成貓專屬配方

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一、孟加拉豹貓品種介紹

棕色豹貓： 並不只有單一棕色，除了有棕色之外，還有金色、黃褐色、蜜色、灰褐色、淺棕色、深棕色、紅棕色和焦糖色等，此色系的品種比較常見。

銀色豹貓： 帶有顏色抑制基因，這種基因可以抑制任何暖色，使貓咪身上形成接近於白色的銀色底色，保留黑色的斑紋。銀豹貓顏色有白銀色、淺灰色、銀雪色、銀炭色和銀藍色。

雪色豹貓： 擁有隱性重點色基因，毛髮會呈現出雪白的顏色，還帶有淺棕色的條紋和其他特殊的圖案。雪豹豹貓顏色有Seal Lynx、Seal Mink及Seal Sepia三種顏色。

木炭色豹貓：含有面罩和披風兩種特殊木炭花紋。面罩代表牠鼻部到額頭有一條深色的寬豎條紋，眼眶周圍有一圈淺色區域。披風是指貓咪背部顏色比腹部深，像一條披風。

豹貓品種比較多，以上為比較常見的種類，市面上還存在藍色、黑豹貓及其他撞色貓，但比較少見。此外，不同顏色的豹貓還會有不同花紋，如：甜甜圈、爪狀紋、花苞紋、箭頭紋、玫瑰花紋和大理石紋等。新手養貓優先選擇豹貓，還能享受到牠的另外3大優點：不掉毛、毛髮厚實柔軟和不怕水。

二、 孟加拉豹貓性格

孟加拉豹貓精力比較旺盛、性格親人，還非常聰明。牠的肌肉十分發達，彈跳力也強，非常有活力，喜歡在家中跑、爬、追逐和玩水。豹貓的性格也不似外表那樣高冷，反而十分外向，沒有甚麼攻擊性，非常黏人。

這種貓智商還與四歲兒童相當，能夠明白主人的指令，和主人有更多的互動，是一種十分聰明的貓咪。此外，豹貓還具有運動量過大和好奇心強的特點。

三、 孟加拉豹貓的飲食和飼養環境需求

（一）孟加拉豹貓飲食習慣與建議

豹貓帶有部分野生動物的血統，肌肉精細，運動需求量大，需要有足夠的能量和營養，才能維持身體正常運作。在日常飼養時，建議主人選擇具有優質蛋白、適當脂肪量比例、及富含維他命、Omega 3和礦物質成分的貓糧，以確保貓咪能夠保持健康體重、擁有優美體態。不過，豹貓在不同年齡階段，對營養的需求會有所區別。大家可以根據各貓年齡階段更精準去飼養。

綜上所述，在貓咪各階段中，餵養方式均有所不同，各位可參考以下餵糧準則去飼養豹貓：

幼貓期 餵 糧準則： 少量多餐（每日7~10餐），督促貓咪多飲水

成年期喂糧準則： 選擇含 有 高 消化 蛋白 質 的貓糧、養護毛髮和 注意 維護口腔衛生

年長期喂糧準則： 需攝入營養均衡和易消化的貓糧

蔡哲獸醫小提醒： “Y字形狀的食物顆粒特別適合孟加拉豹貓的顎骨結構，能讓貓咪更多咀嚼食物，有助維持口腔衛生。 ”

（二）主人是否能滿足貓貓居住環境的需求

豹貓精力旺盛，運動量大，需要在大空間進行大量運動以消耗體力。如果家中比較多雜物，這些雜物可能就會牠抓撓。居住空間不夠寬敞，也許會導致豹貓的運動量不足，引起貓咪暴躁情緒，建議在空間較大的地方飼養。

四、 孟加拉豹貓如何做好日常護理？

豹貓的毛髮短而旺盛，日常掉毛情況比較少，不過如果主人想讓貓毛有良好光澤度、健康的顏色、正常的毛髮密度和柔軟絲滑程度，就需要通過飲食來維持和改善。貓奴們可以選擇含氨基酸、維他命及含有Omega 3和Omega 6脂肪酸成分的食物。

氨基酸：有助於貓咪體內合成蛋白質，有助避免貓咪出現毛色不健康、毛量不足的情況。

維他命：有助於貓咪毛髮保持光澤和順滑，還能提高貓咪皮毛抗氧化能力，讓牠的皮膚和貓毛更健康。

Omega 3和Omega 6脂肪酸成分：減低貓咪皮膚產生炎症的機會、使毛髮柔軟、有光澤，同時減低貓皮膚過敏。

孟加拉豹貓活潑愛黏人，如果主人比較忙碌，經常忽略陪伴貓咪，可能會讓牠產生暴躁、難過或抑鬱的情緒。建議主人多觀察貓咪的情緒，抽出更多空餘時間去陪伴牠，讓牠保持健康的心理狀態。

五、 豹貓常見的健康問題

豹貓常見的健康問題，如腸胃疾病：急性腸胃炎、結腸炎、貓腹瀉、便秘或胰臟炎等，還有泌尿系統疾病：貓膀胱炎、尿結石或尿道栓子等。

蔡哲獸醫小提醒： “針對貓咪消化道疾病，主人應該對貓咪飲食多加關注，選擇富含蛋白質和益生元的食物， 有助於腸胃健康。”

大家可以選擇豹貓成貓專屬配方糧，其加入易消化蛋白、適當纖維和益生元，有助於貓咪維持腸胃健康。貓糧還富含礦物質成分，有益於貓咪保持健康的泌尿系統。

六、 豹貓成貓專屬配方

Royal Canin「豹貓成貓專屬配方」，孟加拉豹貓成年期，想保持消化道健康、毛髮美麗和牙齒健康，可選擇豹貓成貓專屬配方，為貓咪提供均衡營養。



• 配方具有足量易消化蛋白質、益生元，還有適量氨基酸、維他命、omega-3和omega-6脂肪酸。

• 顆粒是根據豹貓牙齒和咢骨而設計。

• 專為此品種成年貓咪打造，非常適合成為主食！