幼犬/幼貓健康照護指南

幼犬/幼貓的預防性健康照護：檢查要點

體重追蹤

可使用嬰兒或廚房用的體重計，每天定時為幼貓幼犬磅重；定期記錄寵物體重可觀察成長進程。

植入晶片（永久身分識別）

身分識別相當重要，萬一走失或遭竊，晶片可提供主人的聯絡資訊。在香港，法例規定五個月大幼犬必須植入晶片；雖然暫時貓咪未受規管，但大部分獸醫也鼓勵主人為貓貓植入晶片。現時香港很多獸醫診所都可協助植入晶片。

接種疫苗

幼犬/幼貓會在6-8週大（免疫空窗期開始）第一次接種疫苗；接種前，獸醫會進行完整的醫療檢查，以判定幼犬幼貓的健康狀態是否適合接種疫苗。首次接種後建議每2-4週再補強一次；直到寵物4個月大時，由於自體免疫系統已發展得較為成熟，可根據不同的疫苗性質，定期接種。

狂犬病疫苗：通常建議一年接種一次。 核心疫苗：通常建議一年接種一次，目的在預防對狗狗或貓咪來說較為流行及嚴重的傳染病。 非核心疫苗：不一定要接種，主要視每隻狗狗或貓咪的個別需求、生活模式及居住環境。

體內寄生蟲的除蟲計畫

如絛蟲、蛔蟲、鉤蟲、蠕蟲及原蟲，主要造成脹氣、消化問題、皮毛暗沉等問題；某些內寄生蟲會傳染給人類（尤其是兒童）並造成健康問題。一般除蟲計畫會在幼犬／幼貓約2至8月大期間定期進行，之後固定每年一次。

體外寄生蟲的預防計畫

如跳蚤、壁蝨、耳蟎，會危害幼犬／幼貓的皮膚毛髮，並有可能導致嚴重的感染性疾病。由於體外寄生蟲也會經由人類帶回家裡，即使動物不外出也需要預防。主人應特別注意：除蟲產品屬於「藥物」，請務必向合資格的獸醫診所購買。

幼犬/幼貓的成長階段：飲食建議

很多主人以為「亂撒尿」是貓咪不開心的表現，其實撇除掉環境及喜好因素，如果貓咪開始會在貓砂盆以外的地方排尿（如:浴缸）幼犬/幼貓在不同發育階段需要特定營養素、適當的熱量含量及平衡的礦物質含量，以滿足成長所需並幫助骨骼健康發展。建議使用Royal Canin幼犬／幼貓健康營養系列產品，其中含有可幫助增強免疫系統的抗氧化複合物CELT。