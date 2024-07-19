為什麽不能給貓吃狗糧或人類食物?

貓為什麼不能吃狗糧？

首先，貓和狗在營養需求有本質上的差異。貓是肉食動物，需要補充更高比例的蛋白質。相比之下，狗是雜食動物，可以從不同食物來源中獲取所需營養。因此，餵食狗糧可能不足以提供貓咪需要的營養素。

貓糧 狗糧 蛋白質含量 較高 較低 適口性 通常較高[1] 普通

表1：貓糧狗糧簡易比較[2]

狗糧和人類食物中，缺乏的關鍵營養是？

貓咪身體所需要的「必需胺基酸」，無法透過身體自行合成，只能從飲食中攝取，但是這些營養素不一定會出現在狗狗或人類的食物中，如果攝取不足的話，可能會造成營養失衡，進而引發嚴重的健康問題，那究竟有哪些營養成分[3]對貓咪至關重要呢？

1. 牛磺酸：貓不能自行合成足夠的牛磺酸，因此必須通過食物攝取。大部分市面上售賣的狗糧很少添加牛磺酸，而缺乏牛磺酸可能導致貓咪心臟和視力問題。

2. 花生四烯酸：貓咪不能自行合成這種脂肪酸，但狗狗可以自行製造，因此市面上售賣的狗糧很少添加，而缺乏花生四烯酸可能引發貓咪肝臟和皮膚問題。

3. 維生素A：貓咪也無法自行合成維生素A，雖然狗糧通常也有維生素A，但基本上不符合貓咪的最佳營養需求，而缺乏維生素A可能導致貓咪皮膚、肌肉甚至夜盲症等問題。

4. 菸鹼酸：貓咪無法自行製造菸鹼酸，而貓糧當中的動物組織通常是貓咪補充菸鹼酸最主要的來源，狗糧中的營養素則無法確保貓咪的營養需求。

可能有食物中毒風險

另一個需要注意的問題是，某些人類或狗狗可以吃的食物，對貓咪來說反而有毒，如果不小心將這些食物餵給貓咪吃，可能會謀害主子的性命！這些是常見的食物[4]，請奴才們一定要特別注意：

1. 酒：酒精會對貓咪的肝臟和大腦造成嚴重傷害，只要一湯匙的酒就可能讓成貓陷入昏迷，超過一匙的酒則會威脅愛貓性命。

2. 巧克力：含有可可鹼，對貓極具毒性，可能導致中樞神經系統問題和心臟問題。

3. 乳製品：成貓擁有乳糖不耐症，食用人類使用的乳製品尤其是牛奶，會導致貓咪嘔吐及拉肚子。相反，成貓可以放心飲用專門為貓咪設計的乳製品。例如ROYAL CANIN® 初生貓營養奶粉採用與母乳相近的乳糖含量，並且不含澱粉質（貓咪未能完全消化），以免令初生脆弱的消化系統出現問題。

4. 洋蔥和大蒜：雖然少量不會引發問題，但如果吃一大辦大蒜或洋蔥，可能會引起消化問題，經常食用更會導致貓咪貧血。

5. 生肉、雞蛋和魚類：請各位奴才在給主子添加額外食物前，必須諮詢獸醫。因為 對於某些貓咪來說，不當的餵食可能會引發腸胃和消化問題。

可能引發肥胖和健康問題

對貓咪而言，人類食物通常含有過量的脂肪、鈉和糖，這些對貓來說都是不健康的。如果經常給貓吃這些食物，可能會導致肥胖、心臟病、糖尿病等健康問題。 [5]

1. 脂肪： 過多的脂肪會導致貓咪肥胖，增加關節和心臟等健康風險。

2. 鈉： 攝取高鈉含量可能導致高血壓，對貓的心臟有害。

3. 糖： 糖對貓來說不是必需營養素，過多的糖攝取可能導致肥胖和糖尿病。

給貓咪食用狗糧或人類食物，可能對主子的健康造成損害，因為這些食物通常不能滿足貓咪特殊的營養需求。我們都希望給愛貓最好的飲食，希望牠們能長長久久陪伴著我們，為了讓牠們健康一生，除了避免餵食狗糧或人類食物之外，掌握均衡飲食、適量餵食和少量多餐等三項準則[6]，並根據愛貓的身體狀況餵食，更能確保牠們的身體健康喔！