認識迷你史立沙犬
迷你史立沙犬是標準型雪納瑞的濃縮版，嬌小但活力滿滿的身軀完整保留了後者有趣好玩的性格，以及一身的旺盛面部毛髮。 迷你史立沙犬有著濃密的鬍鬚、誇張的眉毛和下垂的耳朵；這些統統都是社交能力、適應性和智力之外的典型特徵。 迷你史立沙犬的體型很小 — 只要獲得適當的鍛煉，就可以完美融入於城市生活。 這種狗狗適合家庭飼養，幾乎可以在任何地方生活 — 只要您在他們左右即可。
正式名稱： 迷你史立沙犬
其他名稱： 最初被稱為迷你剛毛品犬 (Miniature Wire-Haired Pinscher)
起源： 德國
流口水的傾向1 out of 5
掉毛程度2 out of 5
活動力等級3 out of 5
與其他寵物和平相處的能力3 out of 5
溫暖的天氣？3 out of 5
適合住宅生活4 out of 5
家庭寵物？*4 out of 5
能獨處嗎？*3 out of 5
|雄性
|雌性
|身高
|身高
|30 - 35 cm
|30 - 35 cm
|體重
|體重
|4 - 8 kg
|4 - 8 kg
|成年年齡
|10 個月至 8 歲
|成熟年齡
|年長年齢
|8 至 12 歲
|12 歲起
|嬰兒期年齡
|出生至 2 個月
認識迷你史立沙犬
以下是關於這貓種的特性
古怪的眉毛和濃密的鬍鬚，讓即使處於青春年華的迷你史立沙犬也有一副優雅老紳士的氣派 — 他們就只差一件絲綢背心和一個陀錶！ 身為雪納瑞家族中的最小成員，他們與標準型雪納瑞和巨型雪納瑞犬都有著同樣別緻的特徵和厚實的剛硬毛髮。 不過，迷你史立沙犬身型嬌小、天生警覺，與其他動物和小朋友都可以相處融洽 (當然，亦要經過合適的訓練才成)，讓他們能夠成為更受歡迎的養狗之選，深受家庭喜愛。
這種矮胖的小狗起源於 19 世紀晚期的德國，由標準型雪納瑞與其他體型較小的品種雜交而來。 迷你史立沙犬天性聰明、活潑且好動，是出眾的看門犬。 是的，您沒聽錯！ 只要接受早期訓練和適當指引，他們的高吠叫傾向也可以是一個優點。
迷你史立沙犬需要經常外出運動。 性情活潑、意志堅定，都是他們與生俱來的優良性格 — 他們喜歡玩遊戲和學習各種技能。
這個犬種的皮毛顏色豐富，有黑色、白色，黑色配銀色，以及花白色。 為了讓他們保持良好狀態，迷你史立沙犬需要定期接受專業美容師的護理；與此同時，您在家裡亦需要經常為其打理毛髮；就趁這個時候好好擁抱他們一番吧！
有關迷你史立沙犬的兩個小常識
1. 獵物本能
迷你史立沙犬最初是作為農場犬飼養，用於捕捉老鼠和其他害獸。 如果周圍有較小的動物，最好將狗繩繫好 — 以免小動物遭遇不幸！
2. 人氣大賽
靜靜雞話您知，迷你史立沙犬其實是雪納瑞家族中最受歡迎的成員。 這可能是因為其皮毛顏色更鮮艷，或者嬌小的身型更易於打理 — 但無論如何，根據美國育犬協會的最新排名，迷你史立沙犬是三個品種之中最受歡迎的一個。
品種的歷史
迷你史立沙犬及其祖先標準型雪納瑞一樣，有著相同的長鬍子和方下巴。 整個雪納瑞家族最明顯的特徵，就是他們那佈滿濃密鬍鬚的嘴管；其名字來源正是德語 Schnauze，意即「嘴管」。 標準型雪納瑞起源於德國，其歷史至少可以追溯至 14 世紀。 他們最初是作為農場犬來飼養，用於捕捉老鼠和其他害獸 — 那時他們被稱為「剛毛品犬 (Wire-Haired Pinscher)」。
迷你史立沙犬是與貴婦犬、獅毛犬、迷你品犬，甚至獵狐爹利犬和蘇格蘭爹利犬雜交而來 — 其實，沒有人能完全確定是哪一種， 或說清楚這裡面的具體原因。 雖然這種混血犬的確切起源已說不清楚，但我們可以確定的是，迷你史立沙犬於 1888 年在德國首次獲正式記錄，並於 1899 年作為一個獨立品種首次在犬展上展出。從那時起，他就逐步演變成現代家庭的最愛犬種之一。
從頭到尾
迷你史立沙犬的身體特徵
1.耳朵
2.面部
3.皮毛
4.毛皮
5.尾巴
須注意的事項
以下是關於迷你史立沙犬的一些有趣事情，包括具體的品種特徵以至一般健康概述
壯健如牛
雖然大家都知道迷你史立沙犬一般都非常健康，但他們也可能出現一些健康問題，例如某些眼疾，包括極罕見的先天性白內障 (這種疾病可以在生命的後期逐漸出現)。 定期到獸醫處檢查，可確保您的迷你史立沙犬保持最佳狀態，如有任何健康問題都能獲及時發現，並迅速得到治療。
定量供食
迷你史立沙犬可能易於發胖，特別是絕育的迷你史立沙犬。 像任何小型犬一樣，他們的體重需要定期監察。 依照為這個犬種推薦的數量來提供糧食，有助確保他們保持活潑愉快、精力充沛。 雖然迷你史立沙犬待在公寓裡也能心滿意足，但他們亦確實需要大量的運動 (包括散步、跑步和玩耍等適當組合)，以刺激其腦部和燃燒身體能量。
健康飲食，狗狗更健康
當我們為迷你史立沙犬選擇食物時，需要考慮許多因素： 他們的年齡、生活方式、活動量、生理情況及健康 (包括潛在的疾病或敏感症狀。 食物為犬隻的重要身體功能提供能量；一個完備的營養配方應該包含經過適當調校的均衡營養，以防飲食中有任何缺少或過量的養料，對愛犬造成不良影響。 請確保愛犬任何時間都可以飲到乾淨的清水，這有助維持泌尿系統健康。 在炎熱的天氣，尤其是外出運動時，請帶備食水好讓愛犬可以經常補充水分。 以下 建議是為健康的狗而提供。 如果您的愛犬有健康問題， 請諮詢您的獸醫，他們會處方專門的獸醫 飲食。
年幼的迷你史立沙犬所需的熱量、蛋白質、礦物質和維他命，都要比成年犬所需高很多。 這是由於他們需要熱量和營養來維護身體，以及供應成長和建構體格所需。 年幼的迷你史立沙犬的免疫系統會在 10 個月大之前逐漸建立。 他們在這段期間經歷重大改變和發現，亦面對不少新遭遇，因此需要攝取多種抗氧化物 (包括維他命 E) 以維持其天然抵抗力。 他們的消化功能亦與成年的迷你史立沙犬有所不同： 由於他們的消化系統還未成熟，所以必須為他們提供極易消化的蛋白質，以便能夠有效地吸收。 益生元 (例如低聚果糖) 能夠平衡腸道菌群，促進消化健康，從而達到良好的糞便品質。
同樣地，當您 選擇粗粒食物的大小、形式和質地時， 必須考慮幼犬的牙齒—從乳齒開始，或者第一顆牙， 然後是恆齒。 在這個較短的成長階段中，熱量需求會相當高， 因此需要進食專為成長期而設的特別配方，配方必須含高熱量 (以 食物的 Kcal/100g 表示)，而 所有其他營養素的含量亦較正常為高。 建議將每日食糧分作三餐， 直到他們 6 個月大， 便可改為每天兩餐。
成年迷你史立沙犬在營養方面的主要目標：
採用極易消化的成分，及將脂肪含量保持在合理水平， 均有助保持理想的體重。
特別添加豐富必需脂肪酸 (尤其是 EPA-DHA)、 必需氨基酸和維他命 B，可維持健康美麗的 皮膚和毛髮。
處於成年期的小型犬傾向有口腔和牙齒疾病，更確切地說，他們傾向積累牙菌斑和牙垢。 迷你史立沙犬的牙齒和下巴需要大費周張地保護 — 粗粒食物的形狀和質地都有助減緩牙菌斑的形成，而含有鈣螯合劑的配方亦有助於減少牙垢，從而幫助狗狗的日常口腔衛生。 小型犬出名挑食， 而獨家配方和調味料以及具有特殊質地的粗粒食物，可有助刺激狗狗的食慾。 另外，小型犬容易患尿結石，因此我們推薦主人為狗狗提供可支援健康泌尿系統的飲食。
對於活動範圍主要在室內的迷你史立沙犬來說，易消化的蛋白質、適當的纖維含量，再加上極優質的碳水化合物來源，可減少糞便的氣味和數量。 由於室內生活形態活動量較少，因此針對較低活動量的調整卡路里含量以及有助促進脂肪代謝的左旋肉鹼飲食，有助於保持理想體重。 請務必避免餵飼迷你貴婦犬進食人吃的食物或高脂肪零食。 想獎勵狗狗的話，可讓他們吃一點從每天正常進食份量中抽出的粗粒食物；並請嚴格遵循包裝上的餵飼指南，以防體重過度增加。
迷你史立沙犬在 8 歲後，便會開始面臨變老的初期跡象。 富含抗氧化劑的配方有助維持狗狗的活力，而適當的磷含量亦可以支援其腎臟系統。 變老還伴隨著消化能力和特殊營養需求的轉變，因此較老的迷你史立沙犬的食物應具有以下特徵：
較高維他命 C 和 E 含量。 這些營養素具有抗氧化性， 有助保護身體細胞免受與變老相關的氧化壓力所帶來 的負面影響。
優質蛋白質。 儘管很多人存有誤解， 其實降低食物中的蛋白質含量， 對減低腎衰竭功效不大。 此外，年長的狗在使用膳食蛋白質方面， 效率已不如年青的狗。 減少磷含量是減緩腎功能 逐漸惡化的好方法。
含有較高比例的鐵、鋅和錳微量元素， 有助皮膚和毛髮保持良好狀況。
提高多元不飽和脂肪酸的攝取量， 會有助維持愛犬毛髮品質。 狗狗通常會製造這些脂肪酸， 但老化卻會影響這種生理過程。
隨著年齡增長，狗狗的 牙齒問題會逐漸浮現。 為確保您年長的愛犬進食時能維持 足夠份量，請檢查他們所吃的食物顆粒的形狀、大小和硬度 是否能配合他們的下顎。
照顧迷你史立沙犬
美容、訓練和鍛煉的要訣
7/7
關於迷你史立沙犬
迷你史立沙犬活潑好動，有時候他們太想要與你分享喜悅而吠叫幾聲。 他們的優點就是可充當看門犬一職；不過，如果您的迷你史立沙犬比你想像的來得大聲，則應盡早給予他們訓練。
不要被他們時髦的鬍鬚騙倒： 迷你史立沙犬雖然看起來毛茸茸，但他們的掉毛量其實很少。
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資料來源
- 美國獸醫中心 https://vcahospitals.com/
- 法國皇家 (Royal Canin) 狗百科全書。 Ed 2010 和 2020
- Banfield 寵物醫院 https://www.banfield.com/
- 法國皇家 (Royal Canin) BHN 產品冊
- 美國育犬協會 https://www.akc.org/
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