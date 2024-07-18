以下是關於這貓種的特性



古怪的眉毛和濃密的鬍鬚，讓即使處於青春年華的迷你史立沙犬也有一副優雅老紳士的氣派 — 他們就只差一件絲綢背心和一個陀錶！ 身為雪納瑞家族中的最小成員，他們與標準型雪納瑞和巨型雪納瑞犬都有著同樣別緻的特徵和厚實的剛硬毛髮。 不過，迷你史立沙犬身型嬌小、天生警覺，與其他動物和小朋友都可以相處融洽 (當然，亦要經過合適的訓練才成)，讓他們能夠成為更受歡迎的養狗之選，深受家庭喜愛。

這種矮胖的小狗起源於 19 世紀晚期的德國，由標準型雪納瑞與其他體型較小的品種雜交而來。 迷你史立沙犬天性聰明、活潑且好動，是出眾的看門犬。 是的，您沒聽錯！ 只要接受早期訓練和適當指引，他們的高吠叫傾向也可以是一個優點。

迷你史立沙犬需要經常外出運動。 性情活潑、意志堅定，都是他們與生俱來的優良性格 — 他們喜歡玩遊戲和學習各種技能。

這個犬種的皮毛顏色豐富，有黑色、白色，黑色配銀色，以及花白色。 為了讓他們保持良好狀態，迷你史立沙犬需要定期接受專業美容師的護理；與此同時，您在家裡亦需要經常為其打理毛髮；就趁這個時候好好擁抱他們一番吧！