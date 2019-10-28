Абиссинская кошка: характер

Ни для кого не секрет, что в наши дни фелинология развивается невероятными темпами. Появляются всё новые породы кошек, новые окрасы. Заводчики работают и над темпераментом животных. Можно смело утверждать, что представители разных пород кошек имеют существенные отличия в характере. Рэгдоллы, например, отличаются абсолютным отсутствием агрессии, персидские кошки — спокойствием, британские — независимостью. А какой же характер у абиссинской кошки, и в чем уникальность породы?

Первое, что замечаешь при встрече с абиссинской кошкой, — ее необычную внешность. Дикий кошачий облик, обрамленный царской грацией и изяществом. Но потом внимание устремляется на огонек в глазах кошки. Что за ним может скрываться?

Абиссинская кошка способна изменить жизнь человека в корне. Через некоторое время совместного проживания вы и представить себе не сможете, как же вы жили без этого существа. Кошке будет необходимо участвовать во всех делах своего хозяина, заражая своим оптимизмом и энергией. Абиссинская порода обладает удивительной способностью передавать окружающим свою энергию, чего иногда так не хватает человеку в современном мире.

Кто-то, возможно, скажет, что кошка, которая выглядит как дикий зверь, должна обладать не менее «звериным» характером. Но это не про абиссинскую кошку. Представители этой породы обладают своеобразным чувством такта. Эти кошки удивительно тонко чувствуют настроение хозяина и членов всей семьи.

Эти животные любят гулять на природе, лазать по деревьям, не прочь поиграть с водой. И с возрастом ничего не поменяется

Определение «спокойный» — это также не про характер абиссинской кошки. Представителей этой породы можно назвать холериками. Они активны, не могут долго усидеть на одном месте. Любопытству этой кошки можно позавидовать! Она должна быть везде и всегда, следить за всеми членами семьи, людьми, вхожими в дом, а также другими питомцами.

Абиссинская кошка очень подвижна и любит играть. Неважно с кем: сама с собой, с хозяином, детьми, с другими кошками и собаками. Это очень общительная кошка. Ей тяжело долго находиться в одиночестве, хотя она всегда найдет, чем заняться во время отсутствия хозяина. Эти животные любят гулять на природе, лазать по деревьям, не прочь поиграть с водой. И с возрастом ничего не поменяется.

Важно отметить также незаурядный интеллект этих животных. Абиссинские кошки очень умны, сообразительны и легко обучаемы. Они быстро понимают, «что и как», и проблем с поведением у них не бывает, даже несмотря на озорной характер породы абиссинская кошка.

Можно смело сказать, что невероятное сочетание задорного характера и дикой внешности абиссинской породы будет и дальше впечатлять любителей кошек всего мира.