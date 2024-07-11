Американские жесткошерстные кошки известны своей терпеливостью по отношением к детям. Это спокойные кошки, но даже в пожилом возрасте они могут быть очень игривы. Как правило, эти умные животные интересуются всем, что происходит вокруг.

Многие американские жесткошерстные кошки с удовольствием проявляют свой охотничий инстинкт при ловле насекомых, залетевших в дом. Они любят находится среди людей, но сохраняют свою независимость. Многим из них нравится проводить время на коленях своего владельца, другие же предпочитают просто находиться рядом.

Источник: основные факты и характеристики получены со Всемирного фелинологического конгресса (WCC)