Балинезийская

Балинезийские кошки очень умны, обладают живым и игривым характером. Они могут быть очень требовательными и становятся активными участниками жизни владельцев. Эти кошки не любят, когда их игнорируют, они всегда должны быть в центре внимания.

У балинезийских кошек ярко выраженный характер, а также громкий голос, которым они часто пользуются. Чаще всего кошки этой породы активны и игривы даже во взрослом возрасте. Благодаря неудержимой энергии им сложно усидеть на месте.

Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)