Балинезийская
О балинезийской кошке
Балинезийские кошки очень умны, обладают живым и игривым характером. Они могут быть очень требовательными и становятся активными участниками жизни владельцев. Эти кошки не любят, когда их игнорируют, они всегда должны быть в центре внимания.
У балинезийских кошек ярко выраженный характер, а также громкий голос, которым они часто пользуются. Чаще всего кошки этой породы активны и игривы даже во взрослом возрасте. Благодаря неудержимой энергии им сложно усидеть на месте.Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)
Породные особенности
Шерсть: Длинная шерсть
Размерная категория: Средний
Средняя продолжительность жизни: 18-22 годы
Преданные / Любвеобильные / Общительные / Шумные / Подвижные / Умные / Активные / Игривые
Основные факты
Подходит для содержания в помещении и на улице
Не требует интенсивного ухода за шерстью
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни кошки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а для ее нового владельца это период интенсивного обучения обращению с животным. Узнайте, как обеспечить своему котенку лучшее начало жизни и помочь ему вырасти сильной и здоровой кошкой.
Советы по здоровью вашей кошки
Получите советы и информацию о том, как обеспечить кошке качественный уход на всех этапах жизни.
Поставьте лайк и поделитесь этой страницей