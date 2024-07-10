Британская короткошерстная: поведение и уход

Представители британской короткошерстной породы обладают спокойным и уравновешенным нравом, в каждом их движении читается аристократизм и достоинство. Такие кошки легко поладят со всеми обитателями дома, не создавая дискомфорта и конфликтных ситуаций.



Британские кошки обладают значительной выносливостью и выдержкой. Их невозмутимость, спокойствие и терпение помогают им существовать с детьми, собаками и другими животными. Британская кошка никогда не позволит фамильярности по отношению к себе, обладает хорошей памятью и внимательностью. Доброжелательность и миролюбивость этих кошек не пересекает грани личного пространства человека. Британская кошка не будет навязывать свое общество, она любит ласку, но не захочет сидеть на коленях, особенно, если ее удерживают насильно. Для того чтобы погладить ее, придется «спросить разрешения».



Британские короткошерстные кошки очень чистоплотны, благодаря чему они всегда прекрасно выглядят. Не проявляют агрессии по отношению к домочадцам, однако могут постоять за себя, если обидчиком является чужой человек. Британского котенка необходимо с раннего возраста приучать к обществу незнакомых людей, особенно, если планируется выставочная карьера. Среди особей этой породы часто встречаются однолюбы, которые выбирают «хозяина» среди членов семьи. Чаще всего, это не тот человек, который ухаживает за кошкой и кормит ее, а тот, кого кошка считает наиболее авторитетным. Этому члену семьи британская кошка будет позволять намного больше, чем остальным.



Коты этой породы более независимы, чем кошки. Британская кошка — идеальный выбор для тех, кто много времени проводит на работе. Она не требует особенного ухода и не испытывает сильного стресса от недостатка человеческого общества. Британская кошка настолько умна, что практически не нуждается ни в каком воспитании. Складывается впечатление, как будто она уже с рождения знает то, как надо вести себя в доме. Единственное, с чем может столкнуться владелец, — это упрямство. Справиться с ним можно лишь любовью и хитростью.



Некоторые британские коты и кошки ревнивы, им не нравится, когда владелец уделяет больше внимания детям или другим животным. Почти все нуждаются в частой похвале и особенном отношении.

Несмотря на неуклюжее на вид телосложение, британская кошка — отличная охотница. Она нуждается в активных играх, игрушках, специальных комплексах. Место для игры должно находиться в таком месте, из которого кошка может наблюдать за происходящим в доме. Игра необходима для поддержания хорошей формы и позитивного расположения духа кошки.



Британскую кошку следует мыть по мере необходимости, но не чаще одного раза в месяц. Сушить лучше феном, однако если кошка боится его шума, можно предоставить ей возможность высохнуть самостоятельно, обеспечив отсутствие сквозняков. Обычно кошка настолько хорошо ухаживает за своей шерстью, что необходимость мыть ее часто отсутствует. Представители этой породы обладают очень густым и обильным подшерстком, линька происходит не в определенные периоды, а в течение всего года, поэтому расчесывать британскую кошку придется регулярно. Это делают 2–3 раза в неделю, используя массажную щетку с мягкой щетиной. Не все представители породы благосклонны к такой процедуре, поэтому приучать к щетке необходимо как можно раньше. Для профилактики накопления шерсти в желудке можно регулярно давать специальные пасты для вывода шерсти, либо использовать специальные корма небольшими курсами.



Глаза и уши протирают раствором хлоргексидина или специальными средствами для гигиенического ухода по мере загрязнения. Для профилактики образования зубного камня можно использовать специальные корма или лакомства.



Кормить взрослую британскую кошку нужно согласно расчетным таблицам производителя корма 2–3 раза в день. Вода должна находиться в постоянном доступе и меняться ежедневно. Лучше использовать фильтрованную некипяченую воду.