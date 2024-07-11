Несмотря на то что кошки породы корниш-рекс хрупкие на вид, на самом деле они очень крепкие. Они идеально подойдут тем, кто хочет, чтобы кошка активно участвовала в жизни семьи.

Корниш-рексы очень любят сидеть на коленях и идут на руки не только к владельцам. Они отлично ладят с другими животными и станут идеальным питомцем для детей. Эти кошки любят бегать и взбираться наверх, поэтому им нужно достаточно пространства для жизни. Корниш-рексы также любят гулять на огороженном участке или в саду.

Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)