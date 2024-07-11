Корниш-рекс
Корниш-рекс — общительная порода, которая привязывается к своему владельцу. Эти кошки остаются игривыми даже в пожилом возрасте.
О корниш-рексе
Несмотря на то что кошки породы корниш-рекс хрупкие на вид, на самом деле они очень крепкие. Они идеально подойдут тем, кто хочет, чтобы кошка активно участвовала в жизни семьи.
Корниш-рексы очень любят сидеть на коленях и идут на руки не только к владельцам. Они отлично ладят с другими животными и станут идеальным питомцем для детей. Эти кошки любят бегать и взбираться наверх, поэтому им нужно достаточно пространства для жизни. Корниш-рексы также любят гулять на огороженном участке или в саду.Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)
Породные особенности
Страна: Великобритания
Шерсть: Короткая шерсть
Размерная категория: Средний
Средняя продолжительность жизни: 12-16 годы
Активные / Игривые / Общительные / Шумные / Ласковые
Шерсть: Короткая шерсть
Размерная категория: Средний
Средняя продолжительность жизни: 12-16 годы
Активные / Игривые / Общительные / Шумные / Ласковые
Основные факты
Требуется умеренный уход за шерстью
Нужен выход во двор с оградой
Требуются большие физические нагрузки
Нужен выход во двор с оградой
Требуются большие физические нагрузки
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