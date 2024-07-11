Кимрик
Благодаря уникальному телосложению и сильным задним лапам кимрики умеют великолепно прыгать.
О кимрике
Кимрики — очень спокойные кошки с высоким социальным интеллектом. Эти кошки очень общительны с людьми и устанавливает тесную связь со своей семьей.
Представители этой породы хорошо ладят с другими питомцами и детьми, если их правильно познакомить. Эти уравновешенные тихие кошки очень ласковы и не любят долгое время оставаться одни.Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)
Породные особенности
Страна: Великобритания
Шерсть: Шерсть средней длины
Размерная категория: Средний
Средняя продолжительность жизни: 8-14 годы
Спокойные / Общительные / Ласковые
Шерсть: Шерсть средней длины
Размерная категория: Средний
Средняя продолжительность жизни: 8-14 годы
Спокойные / Общительные / Ласковые
Основные факты
Требуется умеренный уход за шерстью
Подходит для содержания в помещении и на улице
Требуются большие физические нагрузки
Подходит для содержания в помещении и на улице
Требуются большие физические нагрузки
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