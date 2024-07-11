Кимрики — очень спокойные кошки с высоким социальным интеллектом. Эти кошки очень общительны с людьми и устанавливает тесную связь со своей семьей.

Представители этой породы хорошо ладят с другими питомцами и детьми, если их правильно познакомить. Эти уравновешенные тихие кошки очень ласковы и не любят долгое время оставаться одни.

Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)