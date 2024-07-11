Немецкий рекс

Гавана браун — это любопытная, игривая и ориентированная на человека кошка. Эти кошки жаждут внимания и отвечают на него большой любовью. Кошки породы гавана браун любознательны и умны, легко приспосабливаются почти к любым ситуациям.

Для кошек этой породы необходимо общение и взаимодействие с человеком. Как правило, они хорошо ладят с детьми, уживаются с собаками и другими кошками. Представители породы гавана любопытны и любят принимать живое участие во всем, что происходит в доме.

Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)