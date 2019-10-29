Курильский бобтейл: история породы

Курильский бобтейл - одна из немногочисленных аборигенных российских пород. Чтобы понять происхождение и своеобразие этих кошек, нужно обратиться к названию породы.

Бобтейлами называют кошек с короткими хвостами. Это их главная отличительная особенность. Есть несколько разновидностей бобтейлов: курильский, карельский, японский, тайский, американский бобтейл, скиф-той-боб, пикси-боб. Все эти породы отличаются укороченными хвостами, но у всех длина и форма хвоста различаются.

Отметим, что появление у кошек укороченного хвоста - не результат травмы или хирургического вмешательства. Это генетическая мутация, особенность передается из поколения в поколение стабильно и не связана ни с какими вредными для здоровьями аномалиями.

Названия пород бобтейлов часто указывают на территориальные различия. Так курильский бобтейл «пришел» с Курильских островов. По общепринятой версии, порода сложилась именно в этой местности в результате естественного отбора, где кошки с обычными хвостами скрестились с японскими бобтейлами, которых за многие года торговли завезли туда японские моряки.

А возможен и другой вариант, обратный: японцам настолько понравились курильские кошки с короткими хвостами, что они забрали их к себе на родину.

По одной из легенд, короткий загнутый хвост необходим был этим кошкам для того, чтобы цепляться им за ветки во время охоты на рыбу

До того как фелинологи обратили взор на короткохвостых кошек с Курильских островов, порода формировалась в естественных условиях. Климат в этой местности можно описать как холодный, влажный и ветреный. В общем, суровая среда обитания.

В рамках таких условий выживали и продолжали род наиболее сильные особи, которые отличались физической силой и выносливостью, ловкостью, смелостью, активностью, а также обладающие навыками охоты и высоким интеллектом.

Так со временем и появились эти маленькие «рыси» - прирожденные хищники, крысоловы и рыболовы. Да, важно отметить, что многие курильские бобтейлы являются прекрасными рыболовами, не боятся воды.

По одной из легенд, короткий загнутый хвост необходим был этим кошкам для того, чтобы цепляться им за ветки во время охоты на рыбу. Благодаря особой тяжелой среде обитания эти кошки представляют собой сильных мускулистых животных, с длинными массивными крепкими задними ногами.

По более точным данным, курильские бобтейлы были привезены с южных островов архипелага - Итурупа и Кунашира - в конце 80-х годов. То есть можно смело говорить, что порода достаточно молодая. Но несмотря на это, уже успела пройти достаточно большой и насыщенный путь восхождения на олимп кошачьих пород и получить заслуженное внимание и восхищение со стороны любителей кошек как в России, так и в Европе и даже Америке.

За пределами России по всему миру уже насчитывается около сотни питомников курильских бобтейлов, что не может не вызывать чувство гордости у российских заводчиков. На сегодняшний день курильские бобтейлы живут и в квартирах, и в частных домах, где исправно помогают в хозяйстве по своей специальности - ловле грызунов.

Первой фелинологической ассоциацией, в 1991 году начавшей работу по селекции курильских бобтейлов и принявшейся за разработку стандарта, была Советская фелинологическая федерация (СФФ). Европейская ассоциация WCF приняла стандарт через четыре года.