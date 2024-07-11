Лаперм — активная и общительная кошка, которая любит находиться рядом с владельцем и участвовать во всем, что происходит в его жизни. Эта преданная кошка с кротким нравом нуждается в контакте с человеком.

Благодаря ласковому и привязчивому характеру лапермы хорошо уживаются с детьми и другими домашними животными, что делает их идеальными компаньонами для всей семьи.

Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)