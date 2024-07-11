Ориентал

Ориентал — одна из самых многообразных пород с точки зрения окраса и рисунка шерсти, существуют сотни признанных разновидностей этой породы.
Черно-белое изображение взрослого ориентала

Об ориентале

Ориенталы не любят, когда их игнорируют, и предпочитают быть в центре внимания. Поэтому они могут требовать уделять им много времени и сильно привязываются к одному владельцу.

У ориентальных кошек сильный характер, они очень разговорчивы. Как правило, с человеком общаются достаточно громко. Они любят находиться среди людей и очень нуждаются в их компании.

Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)

Породные особенности

Страна: Великобритания
Шерсть: Короткая шерсть
Размерная категория: Средний
Средняя продолжительность жизни: 10-15 годы
Подвижные / Умные / Общительные / Шумные

Основные факты

Требуется умеренный уход за шерстью
Подходит для содержания в помещении и на улице
Требует постоянного внимания

Поставьте лайк и поделитесь этой страницей