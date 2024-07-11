Ориентал
Ориентал — одна из самых многообразных пород с точки зрения окраса и рисунка шерсти, существуют сотни признанных разновидностей этой породы.
Об ориентале
Ориенталы не любят, когда их игнорируют, и предпочитают быть в центре внимания. Поэтому они могут требовать уделять им много времени и сильно привязываются к одному владельцу.
У ориентальных кошек сильный характер, они очень разговорчивы. Как правило, с человеком общаются достаточно громко. Они любят находиться среди людей и очень нуждаются в их компании.Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)
Породные особенности
Страна: Великобритания
Шерсть: Короткая шерсть
Размерная категория: Средний
Средняя продолжительность жизни: 10-15 годы
Подвижные / Умные / Общительные / Шумные
Шерсть: Короткая шерсть
Размерная категория: Средний
Средняя продолжительность жизни: 10-15 годы
Подвижные / Умные / Общительные / Шумные
Основные факты
Требуется умеренный уход за шерстью
Подходит для содержания в помещении и на улице
Требует постоянного внимания
Подходит для содержания в помещении и на улице
Требует постоянного внимания
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