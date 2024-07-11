Рагамаффин

Рагамаффины — яркие кошки разнообразных окрасов: однотонные, табби, белые, черепаховые или минк. Они будут счастливо жить и в большой семье, и с супружескими парами без детей, и с холостяками, и с пожилыми людьми — и станут для них прекрасными любящими компаньонами.

Ласковые и игривые, эти добродушные кошки дружелюбны с детьми и прекрасно ладят с другими животными в доме, что делает их идеальным семейным питомцем. Их спокойный и привязчивый характер позволяет им терпеливо сносить шумные игры.

Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)