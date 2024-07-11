Рагамаффин

Рагамаффины — это добрые и доверчивые кошки, которых легко можно увести из дома. В связи с этим их лучше содержать в помещении.
Взрослый рагамаффин, черно-белое изображение

О рагамаффине

Рагамаффины — яркие кошки разнообразных окрасов: однотонные, табби, белые, черепаховые или минк. Они будут счастливо жить и в большой семье, и с супружескими парами без детей, и с холостяками, и с пожилыми людьми — и станут для них прекрасными любящими компаньонами.

Ласковые и игривые, эти добродушные кошки дружелюбны с детьми и прекрасно ладят с другими животными в доме, что делает их идеальным семейным питомцем. Их спокойный и привязчивый характер позволяет им терпеливо сносить шумные игры.

Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)

Породные особенности

Страна: Соединенные Штаты Америки
Шерсть: Шерсть средней длины
Размерная категория: Крупные
Любвеобильные / Ласковые / Игривые / Спокойные

Основные факты

Лучше всего содержать в помещении
Требуется умеренный уход за шерстью
Терпеливое отношение к другим животным и детям
Sacred Birman kitten sitting down in black and white

Здоровое начало жизни

Ранний период жизни кошки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а для ее нового владельца это период интенсивного обучения обращению с животным. Узнайте, как обеспечить своему котенку лучшее начало жизни и помочь ему вырасти сильной и здоровой кошкой.

Узнайте больше
Взрослая сибирская кошка на белом фоне в положении сидя, черно-белое изображение

Советы по здоровью вашей кошки

Получите советы и информацию о том, как обеспечить кошке качественный уход на всех этапах жизни.

Узнайте больше

Поставьте лайк и поделитесь этой страницей