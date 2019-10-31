Шотландская вислоухая: особенности содержания и ухода

Шотландская вислоухая, или
Шотландские вислоухие кошки не требуют повышенного внимания или сложных процедур по уходу. Конечно, как и любой другой кошке,
Основными гигиенические процедуры для
Мыть
Вообще уши этих кошек необходимо регулярно проверять, до двух раз в месяц, следить, чтобы в ушах не скапливалась сера и грязь. Стены раковин не должны быть грязными, с налетом, сыпью и неприятным запахом. По мере необходимости следует прочищать уши кошек при помощи ватного тампона, смоченного специальным ветеринарным раствором, хлоргексидином или даже обычной кипяченой водой.
Так же обстоят дела и с промыванием глаз. Если вы обнаружили скопления темной субстанции в уголках глаз кошки, просто протрите их ватным тампоном, смоченным, опять же, кипяченой водой или специальным средством, которое вы можете приобрести в любом зоомагазине. Ротовая полость кошки тоже требует регулярного осмотра: зубы должны быть чистыми, десны —
Вычесывать шерсть шотландцев рекомендуется регулярно. Особенно важно уделить внимание этой процедуре в периоды линьки: весной и осенью. Но важно отметить, что расческу нужно выбирать такую, чтобы не портить внешний вид шерсти питомца — чтобы она не выдирала пух.
Стричь когти по мере отрастания и очень осторожно, чтобы не поранить лапы. Удерживая кошку, возьмите в правую руку щипчики, левой надавите на подушечки лап кошки. Коготь покажется наружу. Остригайте аккуратно коготок, соблюдая дистанцию от более розового участка когтя с кровеносными сосудами и нервными окончаниями.
Не менее важно поддерживать хорошую физическую форму шотландской вислоухой кошки. Регулярные игры помогут кошке оставаться в тонусе. Приобретите несколько различных игрушек и распределите их по квартире. Также следует установить специальные кошачьи домики, чтобы питомец мог прыгать на разные полки, карабкаться по столбам, опоясанным бечевкой.