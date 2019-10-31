Шотландская вислоухая: особенности содержания и ухода

Шотландская вислоухая, или скоттиш-фолд , обладает прекрасным спокойным характером, это очень ласковая и дружелюбная кошка. Представители этой породы создают ощущение комфорта и уюта в доме, чувство завершенности.

Шотландские вислоухие кошки не требуют повышенного внимания или сложных процедур по уходу. Конечно, как и любой другой кошке, скоттиш-фолдам необходимо хорошее питание и, конечно же, забота хозяина.

Основными гигиенические процедуры для скоттиш-фолда — промывка глаз, ушей, стрижка когтей, вычесывание шерсти. К чистоте, мытью, сушке феном животное надо приучать с раннего возраста. Тогда в будущем кошка будет воспринимать все процедуры как само собой полагающееся. Кошка не будет агрессивно реагировать на промывание ушей или глаз, не будет вырываться и сопротивляться.

Мыть скоттиш-фолдов следует нечасто и только с применением специальных шампуней и косметических средств. После водных процедур обязательно укутайте кошку в полотенце, далее высушите при помощи фена. Ни в коем случае не следует оставлять кошку мокрой. Она может простудиться и заболеть. Купать питомца следует осторожно, чтобы не допустить попадания воды в ушные раковины.

Вообще уши этих кошек необходимо регулярно проверять, до двух раз в месяц, следить, чтобы в ушах не скапливалась сера и грязь. Стены раковин не должны быть грязными, с налетом, сыпью и неприятным запахом. По мере необходимости следует прочищать уши кошек при помощи ватного тампона, смоченного специальным ветеринарным раствором, хлоргексидином или даже обычной кипяченой водой.

Так же обстоят дела и с промыванием глаз. Если вы обнаружили скопления темной субстанции в уголках глаз кошки, просто протрите их ватным тампоном, смоченным, опять же, кипяченой водой или специальным средством, которое вы можете приобрести в любом зоомагазине. Ротовая полость кошки тоже требует регулярного осмотра: зубы должны быть чистыми, десны — нежно-розового цвета.

Вычесывать шерсть шотландцев рекомендуется регулярно. Особенно важно уделить внимание этой процедуре в периоды линьки: весной и осенью. Но важно отметить, что расческу нужно выбирать такую, чтобы не портить внешний вид шерсти питомца — чтобы она не выдирала пух.

Стричь когти по мере отрастания и очень осторожно, чтобы не поранить лапы. Удерживая кошку, возьмите в правую руку щипчики, левой надавите на подушечки лап кошки. Коготь покажется наружу. Остригайте аккуратно коготок, соблюдая дистанцию от более розового участка когтя с кровеносными сосудами и нервными окончаниями.

Не менее важно поддерживать хорошую физическую форму шотландской вислоухой кошки. Регулярные игры помогут кошке оставаться в тонусе. Приобретите несколько различных игрушек и распределите их по квартире. Также следует установить специальные кошачьи домики, чтобы питомец мог прыгать на разные полки, карабкаться по столбам, опоясанным бечевкой.