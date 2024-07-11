Скоттиш-страйт

У кошек этой породы и у кошек породы скоттиш-фолд одно происхождение, и рождаются они в одном помете, единственное различие между ними — это форма ушей.

Уши скоттиш-фолда загнуты вперед и вниз к голове, а у скоттиш-страйта стоячие уши среднего размера. Скоттиш-фолды любят не только подремать в тишине. Они игривы и отлично ладят как с детьми, так и с другими домашними животными, к знакомству с которыми их необходимо правильно подготовить.

Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)