Сейшельская кошка
О сейшельской кошке
Сейшельские кошки очень умны, обладают живым и игривым характером, они станут преданными и любящими питомцами. Они остаются активными и сохраняют игривость на протяжении всей жизни. Сейшельские кошки не любят, когда их игнорируют, они всегда должны быть в центре внимания.
Они также любят находиться среди людей и нуждаются в постоянном общении с ними. Эти кошки часто сильно привязываются к одному человеку.Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)
Породные особенности
Шерсть: Короткая шерсть
Размерная категория: Средний
Умные / Подвижные / Шумные / Общительные / Дружелюбные
Основные факты
Подходит для содержания в помещении и на улице
Требует постоянного внимания
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни кошки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а для ее нового владельца это период интенсивного обучения обращению с животным. Узнайте, как обеспечить своему котенку лучшее начало жизни и помочь ему вырасти сильной и здоровой кошкой.
Советы по здоровью вашей кошки
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