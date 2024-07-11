Сомалийская

Сомалийские кошки очень умные и игривые. Многие из них умеют приносить игрушки по команде, открывать шкафы и любят играть с водой.

О сомалийской кошке

Родственная абиссинским кошкам, длинношерстная сомалийская порода представляет собой сочетание красоты и индивидуальности.

Эти кошки — воплощение всех качеств идеального животного-компаньона для большинства людей: они активно, живо и внимательно участвуют во всем, что их заинтересует, но когда игра закончится, они будут пытаться захватить все внимание и получить всю заботу, которые готовы предоставить им владельцы.

Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)

Породные особенности

Страна: Сомали
Шерсть: Шерсть средней длины
Размерная категория: Средний
Активные / Умные / Игривые / Ласковые

Основные факты

Требуются большие физические нагрузки
Нужен выход во двор с оградой
Требуется умеренный уход за шерстью
Sacred Birman kitten sitting down in black and white

Здоровое начало жизни

Ранний период жизни кошки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а для ее нового владельца это период интенсивного обучения обращению с животным. Узнайте, как обеспечить своему котенку лучшее начало жизни и помочь ему вырасти сильной и здоровой кошкой.

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Взрослая сибирская кошка на белом фоне в положении сидя, черно-белое изображение

Советы по здоровью вашей кошки

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