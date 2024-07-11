Сомалийская
О сомалийской кошке
Родственная абиссинским кошкам, длинношерстная сомалийская порода представляет собой сочетание красоты и индивидуальности.
Эти кошки — воплощение всех качеств идеального животного-компаньона для большинства людей: они активно, живо и внимательно участвуют во всем, что их заинтересует, но когда игра закончится, они будут пытаться захватить все внимание и получить всю заботу, которые готовы предоставить им владельцы.Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)
Породные особенности
Шерсть: Шерсть средней длины
Размерная категория: Средний
Активные / Умные / Игривые / Ласковые
Основные факты
Нужен выход во двор с оградой
Требуется умеренный уход за шерстью
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни кошки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а для ее нового владельца это период интенсивного обучения обращению с животным. Узнайте, как обеспечить своему котенку лучшее начало жизни и помочь ему вырасти сильной и здоровой кошкой.
Советы по здоровью вашей кошки
Получите советы и информацию о том, как обеспечить кошке качественный уход на всех этапах жизни.
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