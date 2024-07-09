Кошку укусил клещ. Что делать?

КАК СНЯТЬ КЛЕЩА?

ДЕЙСТВУЙТЕ БЫСТРО

НЕ СТАНЬТЕ ЖЕРТВОЙ ЗАБЛУЖДЕНИЙ

ЛУЧШЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ЛЕЧИТЬ

СОВЕТ

Осторожно, вращательным движением удалите клеща с помощью «тик-твистера» или пинцета, в крайнем случае — руками в резиновых перчатках.Чтобы голова паразита не осталась в тканях животного и не спровоцировала воспаление в месте укуса, захватить его нужно как можно ближе к хоботку. Извлеченного клеща желательно сжечь, чтобы инфекция, которая может находиться в его теле, не распространилась. Ранку на коже лучше продезинфицировать.Теперь нужно внимательно наблюдать за поведением и самочувствием кошки: вялость, отсутствие аппетита, нехарактерный цвет мочи — поводы для срочного обращения к ветеринарному врачу!Как правило, передача возбудителей инфекций происходит не ранее, чем через 24 часа после прикрепления клеща, так что если вы избавитесь от клеща быстро, то вероятность заразиться крайне мала.Если клещей несколько и они питаются кровью долгое время, это может стать причиной анемии. В месте укусов может возникать воспаление.Вопреки расхожему мнению, клещи не насекомые, а паукообразные.Поэтому для профилактики укусов клещей не подойдут средства, отпугивающие насекомых.Чтобы встретиться с клещом, кошке вовсе не обязательно побывать в лесу.Обитая в траве, которая растет и в городе, клещ может попасть на одежду человека и оказаться в квартире. Даже постоянное содержание животного в помещении не исключает риска!Клещи активны не только летом.Они появляются ранней весной и исчезают лишь когда ляжет снег. Поэтому защищать животных от укусов клещей нужно почти постоянно.Самое главное: заболевания, переносимые клещами, смертельно опасны не только для собак, но и для кошек.Таков, например, гемобартонеллез кошек, известный также как инфекционная анемия. Симптомы этого заболевания (вялость, снижение аппетита и, как следствие, потеря в весе, бледность слизистых оболочек, изменение цвета мочи, обезвоживание) неспецифичны, и диагностировать его может лишь лабораторный анализ крови.Регулярное применение профилактических препаратов остается главным средством борьбы с векторными инфекциями. Важно понимать, что риск, сопряженный с применением таких препаратов, ничтожен по сравнению с риском заболевания. Точно следуйте инструкции (дозировка препарата в зависимости от веса животного, периодичность и регулярность применения) — и процесс будет полностью безопасным. Ваша самодисциплина может однажды спасти кошке жизнь!Препараты против клещей (акарициды) выпускают различные производители. В ближайшем зоомагазине вам помогут подобрать средство, предназначенное именно для кошек (это важно!) и приемлемое по цене.Вы можете обнаружить на теле животного клеща, даже если регулярно применяете качественные препараты. Но в этом случае клещи не кусают животное и быстро погибают. Скорее всего, вы обнаружите мертвых членистоногих, которых очень легко снять с шерсти руками в перчатках и уничтожить.