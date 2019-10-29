Стерилизация кошки после родов

Если по какой-то причине кошка потеряла котят или не способна их выкармливать, то стерилизацию можно проводить не ранее, чем через 2 недели после родов.

До этого момента матка еще не достигла послеродовых размеров, активно сокращается, и операция в этот период может привести к серьезным последствиям в виде обильного кровотечения. Кроме того, кошка после родов ослаблена и применение наркоза может негативно сказаться на ее здоровье. Если котята не запланированы, и кошка не имеет племенной ценности, то стерилизацию лучше выполнить в первой половине беременности. Среди владельцев кошек бытует миф, что «для здоровья» кошка должна родить хотя бы один раз. Ветеринарными специалистами давно доказано, что это не так. Стерилизованные кошки живут дольше и качество их здоровья отличается в лучшую сторону по сравнению с фертильными особями.

Само по себе кесарево сечение не всегда требует одновременной стерилизации, так как кошка может забеременеть и родить после него самостоятельно либо оперативным путем. Однако заводчик должен понимать, что следует исключать из работы кошек, имеющих репродуктивные проблемы либо проблемы с родами. Подвергать кошку мучительным родам или повторному кесарево сечению негуманно. Решение о стерилизации кошки принимается обычно в ветеринарной клинике. Стерилизованные в результате кесарева сечения кошки способны выкармливать котят. Шов заклеивается специальной лентой, и надевается специальная попона, которая не препятствует доступу котят к соскам. Конечно экстренная стерилизация во время родов опаснее, чем плановая. Наиболее частыми осложнениями являются: кровотечения, повреждения молочных протоков и крупных сосудов, плохое заживление швов. Некоторые особо впечатлительные кошки после кесарево сечения отказываются кормить котят.

Плановую стерилизацию родившей кошки проводят после завершения лактации, обычно через 2,5–3 месяца после родов. Для этого незадолго до операции мать разлучают с пометом, либо, если это невозможно, надевают специальную попону, препятствующую сосанию. Молоко прекращает образовываться примерно в течение 3–5 дней. Стерилизация может быть полостной либо методом лапароскопии. Второй вариант более дорогой, однако реабилитационный период существенно сокращается.

Более ранняя стерилизация до завершения лактации может привести к возникновению послеоперационных осложнений. В результате операции могут быть повреждены молочные протоки, а выделяющееся из них молоко вызывает воспаления. Антибиотики, применяемые в послеоперационном периоде, могут проникать в молоко и негативно сказываться на развитии котят. Именно поэтому следует дождаться окончания вскармливания котят кошкой.

Стерилизацию не рекомендуется проводить во время течки. У большинства кошек половая охота наступает примерно через 1–1,5 месяца после родов. В этот период не применяются гормональные средства, так как они могут быть опасны для сосущих котят.