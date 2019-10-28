Как кормить котят, которых рано разлучили с матерью

Для новорожденных котят нет ничего лучше материнского молока, которое содержит полный набор питательных веществ, витаминов и микроэлементов, а также антител, защищающих пока еще не зрелый иммунитет животных. Первые несколько недель котята питаются только этим молоком, поэтому крайне важно не отлучать их от матери.

Однако бывают случаи, когда естественное вскармливание невозможно: например, котята остались без кошки, или та просто физически не может прокормить все свое потомство. Тогда возникает вопрос о том, как кормить котят, — без кошки получить материнское молоко невозможно. Необходимо немедленно найти ему заменитель.

Главное, о чем стоит помнить любому хозяину: котят никогда нельзя поить коровьим или козьим молоком. Дело в том, что котенок усваивает молочный сахар — лактозу — в очень ограниченном количестве, в молоке кошки ее значительно меньше, чем в молоке жвачных. Зато плотность белков и жиров в молоке плотоядных в несколько раз больше.

Кормление котят обычным молоком приводит к тому, что у животных замедляется физическое развитие. Кроме того, обилие лактозы приводит к диарее, а она, в свою очередь, вызывает опасное для котенка обезвоживание.

Именно поэтому для искусственного вскармливания новорожденных котят используют специальные заменители молока. Однако и здесь существует множество нюансов, которые стоит учесть при выборе заменителя. Вот три простых принципа.

Во-первых , искусственное молоко должно быть достаточно жирным. Кошачье молоко почти в три раза жирнее коровьего — в нем 8–8,5% жирности. Именно на эти цифры стоит ориентироваться при выборе смеси.

Во-вторых , заменитель не должен содержать крахмал. Фермент амилаза, который его расщепляет, начинает вырабатываться у кошек только по мере взросления. Так что в организме котенка крахмальное молоко будет сбраживаться, приводя к диарее и обезвоживанию.

В-третьих , на упаковке с заменителем молока обязательно ищите пометку «содержит DHA». Три загадочные буквы — это докозагексаеновая кислота, полиненасыщенная жирная кислота, которая необходима для правильного развития всего организма котенка, а в особенности его нервной системы.

Выбрать правильно искусственное молоко, придерживаясь этих принципов, несложно. На современном рынке представлены заменители, удовлетворяющие всем потребностям котенка, от рождения до взросления, например, ROYAL CANIN ® Babycat Milk.

Но мало выбрать правильный заменитель, важно соблюсти технологию приготовления молочной смеси и кормления котенка. Здесь тоже можно выделить несколько базовых принципов.

Первое: готовить смесь нужно чистыми руками в продезинфицированной посуде. Заменитель готовят непосредственно перед кормлением: не готовьте смесь впрок, она быстро испортится. Саму банку с сухой смесью также не стоит хранить дольше месяца после вскрытия. С дополнительными условиями ознакомьтесь внимательно, они указаны на упаковке.

Второе: всегда проверяйте температуру готового раствора. Сухую смесь заливают водой, нагретой до 50 градусов по Цельсию. Температура готового продукта должна быть 36–38 градусов: проверить ее можно, капнув немного смеси себе на запястье. Не допускайте кормления смесью, остывшей до комнатной температуры. Если у вас несколько котят, используйте термос, который сохранит смесь теплой, так вы сможете кормить их по очереди.

Третье: кормите животное до насыщения. Если после нескольких подходов котенок сопротивляется соске, не кормите его насильно. Также помните, что животное при кормлении должно лежать на животе и ни в коем случае не на спине, иначе смесь попадет в дыхательные пути. После кормления слегка помассируйте живот котенка и промежность, чтобы стимулировать дефекацию и мочеиспускание, так как котятам не достаточно силы брюшного пресса для самостоятельного облегчения. Требуется стимуляция при помощи массажа. Обычно такую стимуляцию делает кошка, вылизывая своих котят.

Четвертое: кормите животное часто. Котята, которых кормит кошка, едят 15–20 раз в сутки. Но как кормить маленьких котят без кошки? На искусственном вскармливании достаточно 8 раз, то есть давать животному еду нужно каждые три часа. По мере роста котенка частоту приемов пищи сокращают. Котят в возрасте трех недель можно кормить уже раз в шесть часов.

Некоторым котятам, изначально слабым, или тем, у которых наблюдается задержка в развитии, может понадобиться вскармливание через зонд. Эта процедура потребует визита к ветеринарному врачу, который покажет, как правильно вводить зонд, и расскажет об основных принципах такого вида вскармливания.

Искусственное вскармливание проигрывает естественному, но позволяет котенку вырасти в полноценную взрослую кошку. Главное — подобрать нужный продукт и строго соблюдать инструкции.