Знакомство котенка с членами вашей семьи

Первый контакт котенка с новой семьей — это очень важный момент, который повлияет на успех его адаптации к новым условиям содержания. Знакомство должно происходить постепенно, и все необходимые котенку предметы должны быть подготовлены к прибытию нового питомца.

Переезд в новый дом может активировать многие естественные поведенческие реакции, характерные для кошек, такие как желание убежать или спрятаться от конфликтной ситуации, поэтому для обеспечения комфорта и благополучия кошки важно понимать, какое поведение для нее естественно.

В какое время следует знакомить котенка с семьей?

Домашняя обстановка в выходные обычно более спокойная, чем в другие дни недели, так что это наиболее подходящий момент для знакомства. Важно помнить, что котенок только что попал в неизвестную среду, и знакомство с новыми людьми может испугать его. Чтобы снизить риск развития стресса, необходимо придерживаться следующих рекомендаций.

Знакомьте питомца с новыми членами семьи по очереди.

Не проявляйте излишний энтузиазм и предостерегайте других от подобных действий.

Обращайтесь с котенком аккуратно.

Не передавайте котенка от одного человека к другому, чтобы животное не волновалось.

Вместо этого позвольте котенку самому подойти к вам, когда ему будет комфортно.

Не повышайте голос, чтобы не испугать котенка.

Дайте котенку достаточно времени, чтобы отдохнуть от новых людей и поспать.

Если ваш котенок растет в чрезмерно шумной или оживленной обстановке, он может стать пугливым и робким, когда вырастет.

Обучение членов семьи правильному обращению с котенком

После того, как ваша семья познакомится с котенком, важно, чтобы все научились осторожному обращению с новым питомцем, например чтобы они избегали резких движений, которые могут испугать животное.

Лучший способ взять котенка на руки: