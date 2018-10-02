Знакомство котенка с членами вашей семьи
Первый контакт котенка с новой семьей — это очень важный момент, который повлияет на успех его адаптации к новым условиям содержания. Знакомство должно происходить постепенно, и все необходимые котенку предметы должны быть подготовлены к прибытию нового питомца.
Переезд в новый дом может активировать многие естественные поведенческие реакции, характерные для кошек, такие как желание убежать или спрятаться от конфликтной ситуации, поэтому для обеспечения комфорта и благополучия кошки важно понимать, какое поведение для нее естественно.
В какое время следует знакомить котенка с семьей?
Домашняя обстановка в выходные обычно более спокойная, чем в другие дни недели, так что это наиболее подходящий момент для знакомства. Важно помнить, что котенок только что попал в неизвестную среду, и знакомство с новыми людьми может испугать его. Чтобы снизить риск развития стресса, необходимо придерживаться следующих рекомендаций.
- Знакомьте питомца с новыми членами семьи по очереди.
- Не проявляйте излишний энтузиазм и предостерегайте других от подобных действий.
- Обращайтесь с котенком аккуратно.
- Не передавайте котенка от одного человека к другому, чтобы животное не волновалось.
- Вместо этого позвольте котенку самому подойти к вам, когда ему будет комфортно.
- Не повышайте голос, чтобы не испугать котенка.
- Дайте котенку достаточно времени, чтобы отдохнуть от новых людей и поспать.
Если ваш котенок растет в чрезмерно шумной или оживленной обстановке, он может стать пугливым и робким, когда вырастет.
Обучение членов семьи правильному обращению с котенком
После того, как ваша семья познакомится с котенком, важно, чтобы все научились осторожному обращению с новым питомцем, например чтобы они избегали резких движений, которые могут испугать животное.
Лучший способ взять котенка на руки:
- Подложите раскрытую ладонь под живот котенка.
- Положите вторую руку под задние лапы для поддержки.
- Чтобы продемонстрировать свой авторитет, вы можете поднять котенка за шкирку — это имитирует действия его матери.
Знакомство котенка с детьми
Кошки могут быть отличными компаньонами для детей, но важно убедиться, что ребенок знает, как правильно обращаться с котенком. Это позволит котенку спокойно, без стресса освоиться в новой обстановке.
Когда котенок станет взрослым, он научится с легкостью избегать детей, если захочет побыть в одиночестве, однако пока он еще не умеет этого делать. Важно, чтобы дети знали, когда котенку нужно отдохнуть, и не тревожили его во время сна.
Маленьких детей не следует оставлять с котенком без присмотра. Убедитесь, что они обращаются с животным осторожно, играют и берут котенка на руки с большой аккуратностью.
Знакомство котенка с членами вашей семьи должно происходить постепенно. Важно проявить терпение и бдительность, чтобы котенок мог привыкать к своему новому окружению в спокойном режиме, получая положительный опыт.
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