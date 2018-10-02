Знакомство котенка с членами вашей семьи

Первый контакт котенка с новой семьей является очень важным моментом, который повлияет на успешность адаптации котенка в новом доме, поэтому знакомить нового питомца с членами вашей семьи следует постепенно и не спеша.
Kitten cat sitting next to its owner playing with their hands.

Первый контакт котенка с новой семьей — это очень важный момент, который повлияет на успех его адаптации к новым условиям содержания. Знакомство должно происходить постепенно, и все необходимые котенку предметы должны быть подготовлены к прибытию нового питомца.

Переезд в новый дом может активировать многие естественные поведенческие реакции, характерные для кошек, такие как желание убежать или спрятаться от конфликтной ситуации, поэтому для обеспечения комфорта и благополучия кошки важно понимать, какое поведение для нее естественно.

В какое время следует знакомить котенка с семьей?

Домашняя обстановка в выходные обычно более спокойная, чем в другие дни недели, так что это наиболее подходящий момент для знакомства. Важно помнить, что котенок только что попал в неизвестную среду, и знакомство с новыми людьми может испугать его. Чтобы снизить риск развития стресса, необходимо придерживаться следующих рекомендаций.

  • Знакомьте питомца с новыми членами семьи по очереди.
  • Не проявляйте излишний энтузиазм и предостерегайте других от подобных действий.
  • Обращайтесь с котенком аккуратно.
  • Не передавайте котенка от одного человека к другому, чтобы животное не волновалось.
  • Вместо этого позвольте котенку самому подойти к вам, когда ему будет комфортно.
  • Не повышайте голос, чтобы не испугать котенка.
  • Дайте котенку достаточно времени, чтобы отдохнуть от новых людей и поспать.

Если ваш котенок растет в чрезмерно шумной или оживленной обстановке, он может стать пугливым и робким, когда вырастет.

Обучение членов семьи правильному обращению с котенком

После того, как ваша семья познакомится с котенком, важно, чтобы все научились осторожному обращению с новым питомцем, например чтобы они избегали резких движений, которые могут испугать животное.

Лучший способ взять котенка на руки:

  • Подложите раскрытую ладонь под живот котенка.
  • Положите вторую руку под задние лапы для поддержки.
  • Чтобы продемонстрировать свой авторитет, вы можете поднять котенка за шкирку — это имитирует действия его матери.
Котенок сидит на полу на кухне, а на заднем плане сидит ребенок.

Знакомство котенка с детьми

Кошки могут быть отличными компаньонами для детей, но важно убедиться, что ребенок знает, как правильно обращаться с котенком. Это позволит котенку спокойно, без стресса освоиться в новой обстановке.

Когда котенок станет взрослым, он научится с легкостью избегать детей, если захочет побыть в одиночестве, однако пока он еще не умеет этого делать. Важно, чтобы дети знали, когда котенку нужно отдохнуть, и не тревожили его во время сна.

Маленьких детей не следует оставлять с котенком без присмотра. Убедитесь, что они обращаются с животным осторожно, играют и берут котенка на руки с большой аккуратностью.

Знакомство котенка с членами вашей семьи должно происходить постепенно. Важно проявить терпение и бдительность, чтобы котенок мог привыкать к своему новому окружению в спокойном режиме, получая положительный опыт.

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