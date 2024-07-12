Врожденное изящество и пронзительный взгляд афганской борзой завоевали массу поклонников по всему миру. Изначально представителей этой породы разводили как охотничьих собак для гор и пустынь, поэтому афганские борзые обладают впечатляющей скоростью, выносливостью и ловкостью.



Сдержанная с посторонними, афганская борзая — это ласковый, преданный и игривый компаньон в семье. При этом известно, что афганские борзые отличаются относительно независимым нравом и плохо реагируют на строгие методы дрессировки. Лучше всего собаки этой породы подходят для опытных владельцев.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)