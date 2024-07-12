Аляскинский маламут

Аляскинские маламуты принадлежат к одной из старейших арктических пастушьих пород. Это мощные, крепкие собаки с широкой грудью и сильным, мускулистым телом. Их широкую голову венчают треугольные уши, которые поднимаются, когда что-либо привлекает внимание этих собак.

Аляскинские маламуты — пастушьи собаки, основными качествами которых являются сила и стойкость, а не скорость. Они распространяют свою любовь на всю семью, не привязываясь к одному конкретному человеку.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)