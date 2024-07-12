Альпийский таксообразный бракк
По некоторым данным, собак, очень похожих на альпийских таксообразных бракков, использовали с античных времен.
Об альпийском таксообразном бракке
Альпийские таксообразные бракки — это крепкие, выносливые собаки, которых используют для выслеживания раненых крупных копытных животных или в качестве гончих, выслеживающих зайцев и лис в горах.
Собаки этой породы всегда невозмутимы, спокойны, уверенны, дружелюбны и бдительны. Это выносливые охотничьи собаки с короткими конечностями, крепким телосложением, хорошо развитым костяком и сильными мышцами.
Породные особенности
Страна: Австрия
Размерная группа: Средние
Умеет за себя постоять / Дружелюбные / Умные
Размерная группа: Средние
Умеет за себя постоять / Дружелюбные / Умные
Основные факты
Терпеливое отношение к другим животным и детям
Требует большой физической активности
Требует минимального ухода за шерстью
Требует большой физической активности
Требует минимального ухода за шерстью
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