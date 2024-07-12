Американский кокер спаниель
Уравновешенные, но чуждые робости, американские кокер спаниели теперь чаще становятся домашними любимцами, а не рабочими охотничьими собаками.
Об американском кокер спаниеле
Эти собаки-экстраверты любимы многими, а их компактные размеры позволяют повсюду брать их с собой. Американские кокер спаниели — самые мелкие из спортивных собак, но несмотря на это отличаются идеально пропорциональным телосложением. У собак этой породы голова изящной формы и сильное компактное туловище.
Американские кокер спаниели дружелюбные, общительные, но в тоже время нешумные собаки, которые сильно привязываются к членам семьи, в которой они живут.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Соединенные Штаты Америки
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Живые / Привязчивые / Настороженные / Полные энтузиазма / Дружелюбные / Кроткие / Умные / Преданные / Общительные / Жизнерадостный
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Живые / Привязчивые / Настороженные / Полные энтузиазма / Дружелюбные / Кроткие / Умные / Преданные / Общительные / Жизнерадостный
Основные факты
Требуется умеренная дрессировка
Требуется постоянный уход за шерстью
Наличие сада не обязательно
Требуется постоянный уход за шерстью
Наличие сада не обязательно
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