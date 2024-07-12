Американский кокер спаниель

Эти собаки-экстраверты любимы многими, а их компактные размеры позволяют повсюду брать их с собой. Американские кокер спаниели — самые мелкие из спортивных собак, но несмотря на это отличаются идеально пропорциональным телосложением. У собак этой породы голова изящной формы и сильное компактное туловище.

Американские кокер спаниели дружелюбные, общительные, но в тоже время нешумные собаки, которые сильно привязываются к членам семьи, в которой они живут.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)