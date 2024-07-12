Австралийская овчарка
Несмотря на название породы, эта пастушья собака была выведена скотоводами в США. С тех пор представители этой породы стали популярными во всем мире.
Об австралийской овчарке
Австралийские овчарки — умные служебные собаки с сильными охранными и пастушьими инстинктами. Эти преданные компаньоны отличаются большой энергичностью и способны работать весь день.
Они внимательны, подвижны и полны жизни. Австралийские овчарки имеют уравновешенный и добродушный характер. По отношению к незнакомым людям они ведут себя несколько сдержанно, но никогда не проявляют агрессии.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Соединенные Штаты Америки
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Живые / Настороженные / Подвижный / Дружелюбные / Жизнерадостный / Преданные / Тихие
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Живые / Настороженные / Подвижный / Дружелюбные / Жизнерадостный / Преданные / Тихие
Основные факты
Требуется доступ к площадке на улице
Отличная спортивная собака
Отличная собака для семьи
Отличная спортивная собака
Отличная собака для семьи
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