Барбет

Барбеты — уравновешенные и очень общительные собаки, которые невероятно привязаны к своему владельцу.
Barbet black and white

О барбете

Как и все водяные собаки, барбеты используются для охоты на дикую птицу. И это больше, чем просто ретривер. Они находят и вспугивают дичь, скрывающуюся в водной растительности, а также приносят ее после выстрела.

Барбеты не боятся холода и спокойно заходят в воду в любую погоду. Их любимая среда — это вода, в которой они любят плескаться как ради работы, так и для удовольствия.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Франция
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 13-15 лет
Общительные / Привязчивые / Жизнерадостный

Основные факты

Требуется постоянный уход за шерстью
Требует большой физической активности
Хорошо поддается дрессировке
Щенок ест из красной миски

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