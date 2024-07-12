Как и все водяные собаки, барбеты используются для охоты на дикую птицу. И это больше, чем просто ретривер. Они находят и вспугивают дичь, скрывающуюся в водной растительности, а также приносят ее после выстрела.

Барбеты не боятся холода и спокойно заходят в воду в любую погоду. Их любимая среда — это вода, в которой они любят плескаться как ради работы, так и для удовольствия.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)