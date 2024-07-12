Барбет
О барбете
Как и все водяные собаки, барбеты используются для охоты на дикую птицу. И это больше, чем просто ретривер. Они находят и вспугивают дичь, скрывающуюся в водной растительности, а также приносят ее после выстрела.
Барбеты не боятся холода и спокойно заходят в воду в любую погоду. Их любимая среда — это вода, в которой они любят плескаться как ради работы, так и для удовольствия.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 13-15 лет
Общительные / Привязчивые / Жизнерадостный
Основные факты
Требует большой физической активности
Хорошо поддается дрессировке
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