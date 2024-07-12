Артезиано-нормандские бассеты — это собаки, используемые для охоты на мелкую дичь, которые могут работать в одиночку или в стае. Короткие лапы позволяют им пробираться для вспугивания дичи в очень густую растительность, недоступную для более крупных собак. Эти собаки любят охотиться на кроликов, но также могут быть использованы для охоты на зайцев и косуль. Они выслеживают и вспугивают дичь, делая это не быстро, но уверенно, методично и шумно. Представители этой породы от природы веселые и очень ласковые.

Когда в 1927 году Леон Веррье возглавил клуб любителей этой породы, он выразил желание усилить нормандский характер этих собак для большего отличия от гончей Д'артуа. В связи с этим в книге стандартов, опубликованной три года спустя, указывалось, что «артезиано-нормандский бассет должен находиться всего в одном шаге от нормандского типа, но без следов Д'артуа».

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)